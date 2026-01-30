O empresário e ex-piloto da Fórmula Delta, Pedro Arthur Turra Basso, que agrediu um adolescente de 16 anos na última sexta-feira (23), foi preso hoje (30) pela Polícia Civil do Distrito Federal.

O episódio começou há uma semana, quando Turra se envolveu em uma briga por causa de um chiclete na saída de uma festa em Vicente Pires (DF). A vítima foi alvo de socos na cabeça, sofrendo traumatismo craniano. O adolescente está em coma desde o último fim de semana.

A prisão do empresário foi confirmada pelo delegado Pablo Aguiar, da 38ª DP (Vicente Pires), ao portal G1. Turra já havia sido detido na madrugada do dia 23, mas foi solto após pagar fiança no valor de R$24,3mil. Até o momento, a polícia não detalhou o motivo da nova prisão, por exemplo, se houve flagrante ou se a justiça decretou prisão preventiva.

Em entrevista coletiva momentos antes da prisão, Flavio, tio da vítima, deu mais detalhes sobre o estado de saúde do sobrinho: "O Rodrigo está em estado gravíssimo, continua em estado gravíssimo. Minha irmã, meu cunhado não sabem o que é dormir mais, não sabem o que é casa mais. Meu pai mora em Goiânia, também veio pra cá na semana passada. A família parou para essa situação".

"No último vídeo [da briga], fica nítida a diferença de proporção de corpo, de tamanho. É um menino de 16 anos e um cara de 19 anos, muito maior que ele. Altura, largura, força, isso é fisiológico. Quando você vê isso acontecendo, já dói demais a injustiça de saber que ele não está preso", acrescentou o tio.

Nesta sexta-feira (29), a defesa da vítima chegou a pedir a prisão preventiva do agressor, mas o requerimento foi negado. Na decisão, o juiz afirmou que "durante a fase de investigação, a defesa da vítima não tem legitimidade para pedir medidas à Justiça", segundo o portal G1. A justiça também negou um pedido da defesa de Turra para que o processo corresse em sigilo.

Na manhã deste sábado (31), Turra foi transferido para a Divisão de Custódia de Presos (DCCP) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo o advogado do piloto, Daniel J. Kaefer, Pedro foi ameaçado na cadeia e, de acordo com determinação da Justiça, permanecerá em cela privativa enquanto estiver no Departamento de Polícia Especializada (DPE).

Além do episódio envolvendo Rodrigo, Pedro Turra está sendo investigado por outras três ocorrências: uma briga em uma praça de Águas Claras, que aconteceu em junho de 2025, a denúncia de uma jovem que diz ter sido forçada pelo empresário a ingerir bebida alcoólica quando ela ainda era menor de idade, também em junho, e um caso de agressão em briga de trânsito contra um homem de 49 anos, ocorrido em julho do ano passado.

De acordo com o delegado Pablo Aguiar, foi possível traçar um "perfil de sociopata" de Turra a partir das denúncias. "Sociopata é exatamente aquele indivíduo que sabe da gravidade da lesão, grava um vídeo pedindo perdão que qualquer um vê que não é um vídeo com sentimento do coração. Não que ele é psicopata, que ele mate por prazer não. O sociopata é exatamente a pessoa que dá um tapa na cara de um senhor de 49, 50 anos e vai pra casa se vangloriar com os amigos de ter agredido um indivíduo mais velho", explicou em coletiva.

Fórmula Delta desligou Pedro Turra do quadro de pilotos

Na segunda-feira (26), a Fórmula Delta oficializou o desligamento de Pedro Turra da categoria. Por meio de publicação no Instagram, o campeonato destacou que a "decisão já estava em andamento", mas não poderia se tornar pública por questões jurídicas.

