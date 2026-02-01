Exclusivo: Tio de adolescente agredido por piloto dá detalhes do conflito e atualiza estado de saúde da vítima

O episódio de agressão envolvendo o ex-piloto da Fórmula Delta Pedro Turra e um adolescente de 16 anos na última sexta-feira tem tomado conta do noticiário brasileiro. A vítima, Rodrigo, está internada há mais de uma semana e segue na UTI, sem previsão de alta.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Flavio Fleury, tio de Rodrigo, deu mais detalhes sobre o estado de saúde do sobrinho e falou sobre como a família tem lidado com a situação.



“Ele continua em estado gravíssimo, ainda não teve um quadro de melhora. Estamos aguardando o momento que o médico vai fazer um novo procedimento, diminuir a sedação para ver os reflexos, mas ainda não aconteceu”, explicou. Ainda não há previsão de saída da UTI, mas a equipe médica tem se mantido positiva devido à pouca idade de Rodrigo: “Ele é muito novo, então tem essa esperança”.



Com toda atenção que o caso tem recebido da mídia e do público, Flavio assumiu o papel de ‘porta-voz’ da família. “Os pais [do Rodrigo] estão extremamente abalados, não conseguem conversar porque está muito difícil. O foco deles é muita oração e amparo. Estão totalmente desligados do que está acontecendo fora para se concentrarem 100% no Rodrigo”, compartilhou.



É o tio do adolescente quem tem visto e respondido às milhares de mensagens e desejos de boa recuperação que têm surgido nas redes sociais e na frente do hospital. “Sexta-feira eu fui para a porta do hospital e demorei muito para conseguir subir porque tem muita gente. ‘Olha, não conheço o Rodrigo, a família, mas estou orando por ele’. O grupo de escoteiro está dando apoio e a escola também”, detalhou.

O conflito

Tudo começou na saída de uma festa em Vicente Pires (DF), na noite do dia 23 de janeiro, sexta-feira. Flavio explicou que Rodrigo e Pedro se conheciam “como se fossem de um setor. Um sabe que o outro existe, mas não tem amizade”. Diferentemente de Turra, o adolescente não tinha ligação com automobilismo, preferindo jogar futebol.



Segundo o tio do adolescente, a confusão começou quando alguém na festa ligou para o motorista de Turra. “O Pedro estava no banco de trás e teve alguma coisa, ninguém sabe o que foi. O motorista chamou o Rodrigo, teve uma conversa e alguém cuspiu no Rodrigo ali. Lógico que ele não aceitou”, descreveu a partir de um vídeo do episódio. Depois desse momento, Turra “desceu do carro e começou a espancar” a vítima.



Flavio explica que o sobrinho e os amigos não têm histórico de confusão e toda a situação foi “uma humilhação mesmo”. Com o impacto das agressões, Rodrigo caiu e bateu a cabeça na quina do carro, sendo levado ao hospital pelo pai, pelo melhor amigo e pelo pai do melhor amigo. “A partir desse momento ele teve parada cardíaca, por 12 minutos, e esperaram um pouco para a cirurgia. Até agora não acordou”.



Turra foi preso em flagrante na madrugada do dia 23, mas foi solto após pagar R$24,3 mil em fiança. Na terça-feira seguinte ao acidente (27), a defesa do empresário divulgou um vídeo em que Pedro pede perdão à família de Rodrigo e diz que “nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito”. Segundo Flavio, o vídeo foi o único ‘pedido de desculpas’ e a preocupação com a saúde da vítima não é genuína.



“Ninguém veio falar conosco. Ninguém está preocupado com a vítima, de forma alguma. Naquele vídeo [de desculpas] é nítido, ‘estou falando aqui porque tenho que falar mesmo. Estou preocupado é comigo, para as pessoas pararem de falar de forma negativa”, falou.



Flavio finalizou agradecendo a mobilização da Fórmula Delta, que desligou Pedro Turra do seu quadro de pilotos, e da comunidade ligada às corridas. “Eu agradeço a parte de automobilismo, a Fórmula Delta, por ter soltado a última nota, [mostrando] que não dá pra ter um profissional desse jeito. Não dá pra gostar de um esporte tendo um atleta desse”.



No fim da tarde da última sexta-feira (30), Turra foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal e transferido para a Divisão de Custódia de Presos (DCCP) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã de sábado (31).

