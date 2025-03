Joel Junior é o novo presidente do Ultimate Drift

Joel Junior, executivo goiano de larga trajetória nas pistas, é o novo presidente do Ultimate Drift. O profissional inicia a temporada 2025 à frente do principal evento de drift brasileiro, com dedicação exclusiva à modalidade.

O movimento coroa a fase de expansão do Ultimate Drift. O evento foi lançado em 2020 e desde então mudou a cena brasileira do drift, profissionalizando a modalidade, atraindo novos patrocinadores e gerando números recordes de exposição nas mídias sociais e convencionais.

Neste ano a categoria tem planos ainda mais ambiciosos, com a realização de seis eventos em cinco estados brasileiros, passando pelas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

Outra grande novidade para o ano é o elo com a Formula Drift, categoria internacionalmente reconhecida como a maior da cena mundial do drift.

Com a dedicação exclusiva de Joel Junior à liderança do evento Ultimate Drift, o piloto João Barion, que desde a fundação do evento esteve envolvido na promoção do campeonato em paralelo aos seus esforços na pista, passará a se dedicar exclusivamente como um competidor do grid.

Com mais de uma década dedicada ao esporte a motor, Joel Junior despontou para o cenário nacional como integrante da equipe promocional do Campeonato Goiano de Marcas e Pilotos. Ele assumiu uma cadeira na organização do evento ainda nos anos 2010, pois era um liderança entre os pilotos competidores da categoria.

Sob sua batuta, o campeonato alcançou novos patamares, quebrando seguidos recordes de inscritos e passando a atrair relevantes categorias nacionais para integrar seus eventos, como o Brasileiro de Marcas, Old Stock e Lancer Cup.

Junior assinou também a concepção, lançamento e promoção da categoria Turismo 1.4 no Brasil, outra classe que teve rápida expansão do grid, chegando a 53 carros inscritos em uma etapa.

O sucesso chamou atenção da Copa Truck, que abriu espaço para a categoria na etapa de 2023 em Goiânia. No ano passado, sua principal empreitada foi como CEO do Campeonato Interestadual Marcas Brasil Racing, que competiu com mais de 40 carros no grid em Interlagos.

Com tantas credenciais amealhadas ao longo de décadas no esporte a motor, o executivo está agora pronto para mais um desafio: liderar a próxima fase da expansão do Ultimate Drift no Brasil.

Joel Junior disse: “O Ultimate Drift foi a grande novidade desta década no automobilismo brasileiro. Sabemos que a cena da modalidade é forte e nosso desafio agora será ir além do grande público que já consome nosso campeonato e dos patrocinadores que estão envolvidos nele".

"Cabe lembrar que o Ultimate Drift mantém em 2025 a chancela de Campeonato Brasileiro de Drift outorgada pela CBA e temos como meta cada vez mais fortalecer a categoria como uma opção profissional e empolgante dentre as inúmeras existentes no automobilismo brasileiro".

"O ano de 2025 promete muito para o esporte a motor nacional, que volta a ter um piloto na F1 e tem categorias locais com muito destaque, carros novos etc. Sem alienar os atributos e fãs do evento desde 2020, queremos que o Ultimate Drift seja percebido como mais uma delas ao longo do ano”.

Ultimate Drift 2025

1. 22 e 23 de março - Santa Luzia (MG)

2. 03 e 04 de maio - Londrina (PR)

3. 28 e 29 de junho - Balneário Camboriú (SC)

4. 16 e 17 de agosto - Ribeirão Preto (SP)

5. 11 e 12 de outubro - Piracicaba (SP)

6. 09 e 10 de novembro - Salvador (BA)

