Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Geral

Traçado do Autódromo de Guaratiba será projetado por responsável pelo GP de Miami

Projeto do novo circuito no Rio de Janeiro foi apresentado para autoridades cariocas, como o prefeito Eduardo Paes

Redação Motorsport.com
Editado:

Depois da Prefeitura do Rio de Janeiro publicar decreto que regulamenta construção do novo Autódromo de Guaratiba em janeiro, o projeto do traçado do circuito carioca será feito pelo responsável pela pista do GP de Miami de Fórmula 1.

Leia também:

A Rock World, empresa responsável pelo festival de música Rock in Rio e The Town, apresentou o projeto para representantes cariocas, como prefeito Eduardo Paes (PSD), o vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), ao secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder (PSD), e o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (PSD).

A proposta é feito pelo escritório de arquitetura Populous, com o projetista do traçado do Autódromo Internacional de Miami. O planejamento inicial é para que o autódromo tenha quatro grandes retas.

Com o prazo estimado para a conclusão das obras de dois anos e meio, o autódromo planeja a capacidade de até 150 mil pessoas no circuito no estilo parque. Os recursos para a construção de Guaratiba serão da iniciativa privada.

Em entrevista ao ge, Caiado disse: "O Autódromo de Guaratiba será um equipamento esportivo de padrão internacional e vai gerar benefícios concretos para a economia da cidade. As emendas incluídas pelos vereadores garantem ainda a destinação de dois lotes para a construção de uma escola e de um espaço público de esporte e lazer. Também está prevista a destinação de recursos para um Fundo de Mobilidade, o que vai assegurar melhorias no trânsito dos bairros receptores do potencial construtivo"

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Redação Motorsport.com Geral
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Pole em Magny-Cours, Rafael Suzuki destaca evolução no GT World Challenge Europe

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Podcast Motorsport.com entrevista bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi e seu filho Emmo, que estará na F2 em 2026; assista

Podcast Motorsport.com entrevista bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi e seu filho Emmo, que estará na F2 em 2026; assista

Fórmula 1
Podcast Motorsport.com entrevista bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi e seu filho Emmo, que estará na F2 em 2026; assista
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

Fórmula 1
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'
F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda

F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda

Últimas notícias

MotoGP: Pol Espargaró substituirá Viñales no GP da Hungria

MotoGP: Pol Espargaró substituirá Viñales no GP da Hungria

MGP MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Pol Espargaró substituirá Viñales no GP da Hungria
F1: Ford anuncia maior envolvimento no projeto com a Red Bull para 2026

F1: Ford anuncia maior envolvimento no projeto com a Red Bull para 2026

F1 Fórmula 1
F1: Ford anuncia maior envolvimento no projeto com a Red Bull para 2026
F1: Red Bull explica por que escolheu Pérez em vez de Hulkenberg

F1: Red Bull explica por que escolheu Pérez em vez de Hulkenberg

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Red Bull explica por que escolheu Pérez em vez de Hulkenberg
MotoGP: "Não temos dúvidas sobre o potencial de Bagnaia e da moto", diz diretor da Ducati

MotoGP: "Não temos dúvidas sobre o potencial de Bagnaia e da moto", diz diretor da Ducati

MGP MotoGP
MotoGP: "Não temos dúvidas sobre o potencial de Bagnaia e da moto", diz diretor da Ducati

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros