Depois da Prefeitura do Rio de Janeiro publicar decreto que regulamenta construção do novo Autódromo de Guaratiba em janeiro, o projeto do traçado do circuito carioca será feito pelo responsável pela pista do GP de Miami de Fórmula 1.

A Rock World, empresa responsável pelo festival de música Rock in Rio e The Town, apresentou o projeto para representantes cariocas, como prefeito Eduardo Paes (PSD), o vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), ao secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder (PSD), e o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (PSD).

A proposta é feito pelo escritório de arquitetura Populous, com o projetista do traçado do Autódromo Internacional de Miami. O planejamento inicial é para que o autódromo tenha quatro grandes retas.

Com o prazo estimado para a conclusão das obras de dois anos e meio, o autódromo planeja a capacidade de até 150 mil pessoas no circuito no estilo parque. Os recursos para a construção de Guaratiba serão da iniciativa privada.

Em entrevista ao ge, Caiado disse: "O Autódromo de Guaratiba será um equipamento esportivo de padrão internacional e vai gerar benefícios concretos para a economia da cidade. As emendas incluídas pelos vereadores garantem ainda a destinação de dois lotes para a construção de uma escola e de um espaço público de esporte e lazer. Também está prevista a destinação de recursos para um Fundo de Mobilidade, o que vai assegurar melhorias no trânsito dos bairros receptores do potencial construtivo"

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!