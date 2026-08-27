F4: Pedro Lima mantém boa fase pós-férias com liderança em Misano

O brasileiro Pedro Lima chamou novamente a atenção nos testes coletivos do meio de temporada da F4 Italiana. O piloto colocou o carro #53 da Van Amersfoort Racing (VAR) três vezes dentro do top 10 e duas dentro do top 3.

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O ponto alto de Pedro foi no terceiro de quatro testes disponibilizados pela categoria. O piloto liderou a sessão com 1:37.002, realizando 20 voltas. No teste seguinte, Lima foi segundo colocado com apenas 0.015 de diferença para o primeiro lugar. O piloto ainda conseguiu uma sétima colocação no primeiro teste do dia.

As sessões da F4 Italiana são divididas entre grupo A e B, por conta da quantidade de carros que fazem parte da categoria. São quase 50 carros no grid, o que a transforma na categoria de base mais concorrida da história no conceito de fórmula.

É a temporada de estreia para Pedro Lima no automobilismo europeu, o que dá projeção ainda mais otimista para os resultados que estão por vir. O piloto correu pela F4 Winter Series, F4 Italiana e Euro F4, conseguindo pontuar nas três categorias.

Pedro Lima já havia conquistado resultados relevantes na semana passada, quando conseguiu o primeiro lugar em dois testes realizados no circuito de Ímola. Agora, o piloto repete a primeira colocação, faltando apenas uma semana para as atividades oficiais da F4 Italiana voltarem.

A primeira corrida de Pedro Lima na segunda metade da temporada será no histórico circuito de Monza, entre os dias 4 e 6 de setembro.

"Tivemos mais um dia muito produtivo na pista e estou animado para o restante da temporada. Os treinos de Ímola e agora em Misano me deixam motivados para a próxima fase da temporada, com performance para lutar constantemente pelos pontos", disse Pedro Lima.

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