FIA certifica empresas em programa global de segurança viária durante 6 Horas de São Paulo

A 6 Horas de São Paulo, etapa brasileira do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), será palco de uma iniciativa da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) que amplia a discussão sobre segurança para além das pistas. Durante o evento, a entidade destacará organizações certificadas pelo FIA Road Safety Index, programa internacional que avalia a maturidade da gestão da segurança viária em operações corporativas e logísticas.

O FIA Road Safety Index avalia critérios como gestão de transportadores, requisitos de segurança para motoristas, treinamentos, controle de álcool e drogas, monitoramento de viagens, uso de dispositivos de segurança e processos de gestão voltados à prevenção de acidentes. A certificação é baseada em evidências e validada por auditoria independente da FIA.

A certificação é realizada em duas etapas. Primeiro, a empresa conduz uma autoavaliação baseada em evidências sobre seus processos e práticas. Em seguida, uma auditoria independente da FIA valida as informações e determina a classificação final, que varia de acordo com o nível de maturidade identificado.

Entre as organizações reconhecidas está a ArcelorMittal, líder global na produção de aço, que conquistou a classificação máxima de três estrelas após auditoria independente realizada na unidade de Santa Catarina, no Brasil. O reconhecimento tem um simbolismo especial para a companhia, que também atua diretamente na evolução da segurança no esporte a motor por meio da produção da safety cage utilizada pelos carros da Stock Car, estrutura projetada para ampliar a proteção dos pilotos em acidentes.

Para Luanda Dantas Guerra, presidente da Associação Automobilística Brasileira (AAB), a certificação demonstra como os aprendizados desenvolvidos no automobilismo podem gerar benefícios concretos para a sociedade.

"A FIA tem um histórico de transformar inovação e conhecimento gerados nas pistas em avanços para a segurança das pessoas. Ver uma empresa como a ArcelorMittal receber a classificação máxima no FIA Road Safety Index durante um dos principais eventos do automobilismo mundial reforça essa conexão. Como primeira organização certificada no Brasil, a ArcelorMittal estabelece uma referência importante e ajuda a abrir caminho para que outras empresas também avancem nessa agenda."

Para Márcia Spelta, gerente-geral de Saúde e Segurança da ArcelorMittal, o reconhecimento reforça uma cultura de prevenção presente tanto nas operações industriais quanto nas iniciativas ligadas à mobilidade.

"Essa certificação demonstra que nossa forma de gerenciar riscos e promover a prevenção está alinhada aos mais elevados padrões internacionais e reforça nosso compromisso permanente com a proteção das pessoas."

Criado pela FIA, o Road Safety Index já é utilizado em diferentes países para apoiar organizações na avaliação e no aperfeiçoamento da gestão da segurança viária, fortalecendo uma agenda global que aproxima a excelência em segurança do automobilismo das operações empresariais e da mobilidade cotidiana.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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