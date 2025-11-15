Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026
Geral

FIA confirma que Sulayem é o único candidato elegível na eleição presidencial de dezembro

Confirmação da entidade máxima do automobilismo mundial vem cerca de controvérsias

Redação Motorsport.com
Editado:
Toto Wolff, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, FIA President

A Federação Internacional de Automobilismo confirmou nesta semana que o atual presidente Mohammed ben Sulayem é o único candidato elegível para a eleição de dezembro, o que confirma a manutenção do emiradense por mais quatro anos à frente da entidade máxima do automobilismo mundial.

Leia também:

O anúncio da FIA coroa uma eleição marcada por polêmicas. Inicialmente, Sulayem teria outros três concorrentes no pleito, com Tim Mayer sendo o seu principal adversário. Além do americano, Laura Villars e Virginie Philipott também haviam colocado seus nomes no jogo.

Porém, uma polêmica mudança no regulamento eleitoral da FIA, aprovada a pedido de Sulayem mais cedo neste ano, inviabilizou o surgimento de outros candidatos que não fossem o atual presidente.

Na nova regra, cada candidato precisa submeter à FIA um documento com nomes que comporiam sua gestão, incluindo os seis vice-presidentes regionais (América do Sul, América do Norte, Ásia e Pacífico, África, Norte da África e Oriente Médio, além de dois nomes para a Europa), a partir de uma lista de pessoas pré-aprovadas pela Federação.

Foi aí que surgiu a polêmica. A lista pré-aprovada pela FIA contava com apenas uma representante elegível para a América do Sul: a atual vice-presidente da região, Fabiana Ecclestone, esposa do ex-chefão da F1, Bernie Ecclestone, e apoiadora de Sulayem. Para além do continente, os dois nomes listados para a África também são membros da gestão atual.

Como o regulamento proíbe também que um mesmo nome apareça em listas de mais de um candidato, as chapas de Mayer, Villars e Philipott tornaram-se inviáveis, o que causou um grande furor nos bastidores do esporte. Em coletiva durante o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, onde formalizou a desistência de sua candidatura, Mayer chegou a fazer analogias de que a FIA estava sob uma ditadura, enquanto Villars entrou com um processo buscando barrar o pleito, sem sucesso.

Assim, Sulayem tem o caminho livre para ser reeleito no próximo mês, durante a Assembléia Geral da FIA no Uzbequistão, garantindo mais quatro anos à frente da instituição, com a próxima eleição marcada para dezembro de 2029.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Mensagem do presidente da Ferrari foi direcionada principalmente a Hamilton, diz jornal italiano

F1: Mensagem do presidente da Ferrari foi direcionada principalmente a Hamilton, diz jornal italiano

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mensagem do presidente da Ferrari foi direcionada principalmente a Hamilton, diz jornal italiano
Stock Car cancela programação da sexta em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela programação da sexta em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela programação da sexta em Cuiabá após fortes chuvas
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Últimas notícias

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Misc Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros