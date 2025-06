FIA perde outra figura da diretoria com saída de Sara Mariani

A FIA, órgão regulador da Fórmula 1, perdeu mais uma figura sênior como parte de uma reforma administrativa. Sara Mariani, que foi diretora de Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão (D&I) da federação nos últimos 18 meses, deixará seu cargo.

A BBC informou que Mariani escreveu em uma nota em seu e-mail de saída do escritório, dizendo: "Infelizmente, é hora de dizer adeus. Adorei a jornada, aproveitei cada minuto dela. Gostei do trabalho incrível que fizemos e da minha equipe incrivelmente talentosa. Não esperava que terminasse de forma tão abrupta, mas a vida continua".

"Existe uma vida fora da FIA. Uma vida em que o talento e a dedicação são recompensados. Onde as mulheres em posições de liderança podem prosperar, sentir-se valorizadas e respeitadas".

O cargo de Mariani foi extinto depois que a FIA anunciou mudanças estruturais em sua função de sustentabilidade, diversidade e inclusão, que será dividida em duas divisões separadas.

Uma declaração da FIA disse: "Como resultado dessas mudanças e dos novos arranjos de liderança, a diretora de sustentabilidade e diversidade Sara Mariani deixará a Federação em 20 de junho de 2025".

"A FIA é imensamente grata a Sara por seu trabalho árduo e por sua liderança dessa equipe desde 2023, e tomou medidas para garantir que Sara seja totalmente apoiada enquanto faz essa transição".

As mudanças farão com que o programa de sustentabilidade da FIA fique sob a responsabilidade de Willem Groenewald, secretário-geral de mobilidade. A diversidade e a inclusão agora ficarão sob a responsabilidade da diretora sênior de recursos humanos Alessandra Malhame, com a FIA afirmando que a mudança "permite que a FIA combine seus esforços internos e externos em D&I".

Mariani foi nomeado em dezembro de 2023 e só na semana passada atualizou sua página no LinkedIn após uma conferência da FIA em Macau, dizendo que foi uma "conversa muito perspicaz e agradável".

A saída de Mariani ocorre depois que Robert Reid renunciou ao cargo de vice-presidente de esportes em abril. No ano passado, a FIA também se separou de seu chefe de conformidade Paolo Basarri, do chefe do comitê de auditoria Bertrand Badre, do membro do comitê Tom Purves e da diretora executiva Natalie Robyn.

Também houve saídas da equipe de comissários, com Niels Wittich deixando seu cargo de diretor de pista, enquanto o comissário sênior de F1 Tim Mayer e a vice-diretora de pista da Fórmula 2 Janette Tan também saíram. Johnny Herbert também foi demitido de sua função de comissário da F1.

Uma declaração da FIA citou Alessandra Malhamé, diretora sênior de RH e membro da equipe de gerenciamento global da FIA, dizendo: "A FIA está comprometida com o avanço das oportunidades para as mulheres dentro da organização e em toda a mobilidade e automobilismo".

"Avançamos em nossos programas internos de aquisição e desenvolvimento de talentos e temos orgulho de que 32% de nossa força de trabalho sejam mulheres em um setor dominado por homens. Dessas mulheres, quase metade ocupa cargos seniores em departamentos como operações, comunicações, mobilidade e esporte. Dois cargos na equipe de liderança sênior são ocupados por mulheres".



"Continuaremos a construir sobre essas bases para garantir que talentos femininos brilhantes possam florescer em nossa Federação nos próximos anos".

