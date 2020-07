Pouco mais de um mês após o grave acidente em uma competição de bicicletas de mão, Alex Zanardi se recupera agora em uma clínica de reabilitação em Costa Masnaga e seu filho, Niccolo Zanardi, falou sobre o estado de saúde de seu pai e detalhes da recuperação do piloto e atleta paralímpico ao jornal Corriere della Sera.

"Estamos felizes porque ele se recuperou muito mais rápido do que esperávamos", disse Niccolo. "Mas não devemos nos surpreender: esse é o papai. É incrível a energia que esse homem tem, ele é extraordinariamente forte."

Ao mesmo tempo, Niccolo deixa claro: "Ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Sabemos disso e estamos preparados".

Quando perguntado se ele consegue interagir com Zanardi, ele respondeu: "Interagir é diferente. Mas há sinais encorajadores agora."

Ainda não se sabe se os médicos serão capazes de salvar a visão de Zanardi. Mas o filho Niccolò diz: "O problema de sua visão é o mínimo, por enquanto. É importante saber se poderemos nos comunicar com ele novamente. Ele vai conseguir desta vez também."

