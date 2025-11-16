A segunda temporada da A2RL chegou a uma conclusão emocionante no Circuito Yas Marina de Abu Dhabi, com a atual campeã TUM cruzando a linha de chegada em uma final com seis carros autônomos, a primeira do mundo.

18 meses após o primeiro evento da categoria, a segunda temporada da Abu Dhabi Autonomous Racing League mostrou o quanto as equipes e suas tecnologias evoluíram. Enquanto o evento de 2024 mostrou a prova de conceito, a final de 2025 provou a rapidez e o sucesso com que a tecnologia pode evoluir.

Evento A2RL em Abu Dhabi Foto de: Spacesuit Media / A2RL

O final da temporada da A2RL contou com três eventos. Uma corrida Silver composta por testes de tempo em que Code-19, FRVIAV, TGM, Fly Eagle e Rapson percorreram o traçado norte do Circuito Yas Marina o mais rápido possível. No final, a TGM garantiu uma vitória convincente.

Este ano viu o retorno de um evento de destaque em 2024: Human Vs AI (Humano x IA). O ás da F1 Daniil Kvyat, mais uma vez, enfrentou um piloto da A2RL - este ano da atual campeã TUM - no Circuito Yas Marina. No primeiro ano, Kvyat superou a máquina não tripulada por uma margem convincente, mas este ano prometeu uma diferença muito menor.

Nos testes, o carro da TUM registrou tempos competitivos, o que significa que havia um desafio maior para o piloto da primeira divisão. Os dois lutaram em uma perseguição emocionante. Kvyat deu ao piloto autônomo uma vantagem de 10 segundos e, depois de duas voltas de aquecimento com a estrela da F1 mantendo a distância, a perseguição começou.

Com apenas 10 voltas no traçado norte do Circuito Yas Marina para alcançar seu concorrente, o carro de Kvyat diminuiu a diferença de forma convincente nas primeiras voltas, ficando a uma distância mínima até o final da última volta. A exibição terminou com a IA cruzando a linha de chegada menos de um segundo à frente do humano - um grande salto em relação à reunião inaugural da série que mostra o quanto os pilotos de IA evoluíram.

A diferença de um ano para o outro mostra que, nesse ambiente extremo do mundo real, é possível fazer progressos. A lacuna tecnológica está diminuindo diante de um público ao vivo, e a A2RL não tem medo de mostrar seu funcionamento.

A progressão ano a ano fica clara no resultado, mostrando novamente um rápido progresso. Kvyat acrescentou: "Se olharmos para trás, quando o desenvolvimento da A2RL começou há alguns anos, com talvez minutos de diferença entre um piloto humano e o carro com IA, para 10 segundos em nossa primeira exibição no ano passado, e agora a diferença foi reduzida drasticamente para frações de segundo, o progresso é impressionante. Como entusiasta de tecnologia e piloto, é fantástico fazer parte desse desenvolvimento desde o início. Estar na pista com um piloto de IA é diferente de tudo e foi divertido trazer uma batalha emocionante para os fãs nesta noite".

Daniil Kvyat no evento A2RL em Abu Dhabi Foto de: Spacesuit Media / A2RL

Com a multidão devidamente aquecida, era hora da final. É justo dizer que a grande final de 2024 foi um pouco... atrofiada. Por ter sido o primeiro evento desse tipo e com uma tecnologia que ainda estava engatinhando, o fato de ter acontecido foi incrível, mas com apenas um carro cruzando a linha de chegada na primeira vez, a pressão era grande para que o evento de 2025 fosse bem-sucedido.

Unimore, Kinetiz, TII Racing, PoliMOVE, Constructor e a atual campeã TUM deram a largada em uma cacofonia de ruídos maravilhosos movidos a Honda. Os pilotos derivados da Super Formula SF23 fizeram um show espetacular. A ausência de pilotos humanos acrescenta um ar extra de mistério aos procedimentos - cada IA é programada de forma diferente, na esperança de ser a mais rápida e de não se prender em outro carro (ou em uma parede). Como espectadores, não tínhamos ideia do que esperar - como eles reagiriam a cada desafio? Assim como os humanos macios e moles, eles têm seus próprios estilos e (mais ou menos) personalidades, mas como são relativamente novos, não sabíamos como eles eram. E, é claro, os pilotos de IA que conhecemos no ano passado evoluíram bastante.

Na final de 20 voltas, a TUM liderou até que uma ultrapassagem ousada da Unimore colocou os campeões em segundo lugar. Os dois disputaram com velocidades de mais de 200 km/h, encantando os torcedores nas arquibancadas. A distância entre os líderes e o resto do pelotão era mais do que respeitável, e a vitória de Unimore parecia garantida. Até que... o retardatário Constructor vacilou no meio da curva, parando. O carro da Unimore fez o possível para evitar o obstáculo, mas bateu nele, deslizando para fora da pista com danos na parte dianteira e saindo da corrida. Depois de uma bandeira amarela em toda a pista, a corrida recomeçou. A liderança da TUM era imponente e, exceto por uma infeliz rodada da Kinetiz, a corrida terminou com quatro carros cruzando a linha com confiança.

Evento A2RL em Abu Dhabi Foto de: Spacesuit Media / A2RL

Depois de uma corrida tensa com emoções, a TUM cruzou a linha confortavelmente em primeiro lugar para se tornar a campeã da A2RL de 2025, levando para casa a glória e uma boa parte do prêmio de 2,25 milhões de dólares.

Dr. Ing. Markus Lienkamp, chefe de 1equipe da TUM, foi sincero sobre o que aconteceu: [1] [2] "Na corrida final, largamos na pole, mas sabíamos que a Unimore estava atrás de nós. Na última sessão de treinamento, a Unimore estava ficando cada vez mais rápida, especialmente com pneus frios, e não podíamos melhorar muito mais com pneus frios porque nossos algoritmos não permitem isso - queríamos ser um pouco seguros... Eu esperava que eles nos ultrapassassem na volta 2. E foi o que aconteceu."

Evento A2RL em Abu Dhabi Foto de: Spacesuit Media / A2RL

O Prof. Dr.-Ing. Lienkamp acrescentou que eles esperavam se aproximar à medida que a borracha esquentasse, esperando eventualmente recuperar a primeira posição. Até que aconteceu o acidente. "Foi uma pena para nós, pois queríamos ver a ação com a Unimore até o final", lamentou o Prof. Lienkamp lamentou.

Marko Bertogna, chefe da Unimore Racing, acrescentou: "Fiquei muito, muito feliz com o desempenho que mostramos, fomos muito estáveis, atingindo o nível profissional que tivemos... A ultrapassagem que fizemos foi em nível profissional. Estou incrivelmente feliz com o resultado tecnológico, menos feliz com o resultado final."

Evento A2RL em Abu Dhabi Foto de: Spacesuit Media / A2RL

18 meses é muito tempo no mundo da tecnologia, e a diferença entre esta temporada e a anterior é evidente. Ninguém está mais satisfeito com seu progresso do que Stephane Timpano, CEO da ASPIRE (organizadora da A2RL e parte do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada do governo dos Emirados Árabes Unidos): "O que aconteceu hoje à noite não é apenas incrível - é o resultado de um trabalho muito árduo realizado por todas as equipes e pela equipe técnica da A2RL, que se empenhou tanto na tecnologia nos últimos 18 meses. Foi ótimo ver Abu Dhabi tão engajada e o público sentindo a emoção que se vê nas corridas profissionais".

Com o evento deste ano chegando ao fim, as equipes voltarão para casa com mais dados, mais ideias e mais motivação do que nunca para tornar a temporada de 2026 ainda mais selvagem e bem-sucedida do que antes. Veremos como o trabalho delas será recompensado no próximo ano.