Londres, 8 de setembro de 2021: A Fórmula 1 e a Motorsport Network lançaram hoje o 2021 Global F1 Fan Survey em parceria com a Nielsen, com o objetivo de captar as visões atuais dos fãs da F1 em todo o mundo em relação ao esporte. Espera-se que a pesquisa seja a maior do tipo no esporte, operando no site principal da Motorsport Network, Motorsport.com, em 15 idiomas.

Ellie Norman, Diretora de Marketing e Comunicações da F1 disse: "Entender o que nossos fãs querem e valorizam sobre a Fórmula 1 é a melhor maneira de tomarmos decisões estratégicas sobre onde levar o esporte a seguir atraente e divertido. Ao utilizar o poder da Motorsport Network, seremos capazes de alcançar fãs em todo o mundo, fornecendo-nos uma visão inestimável sobre o que nosso público deseja de nosso esporte e áreas que podemos melhorar no futuro."

Além de identificar os pilotos e pistas de corrida favoritos dos fãs, a pesquisa trará opiniões sobre diversos tópicos, incluindo hábitos de visualização, e-sports e planos da F1 de ter combustíveis 100% sustentáveis ​​nos próximos anos. Ele também apresentará tendências em desenvolvimento nas atitudes dos torcedores em relação à categoria e destacará o crescimento de públicos mais jovens e diversificados.

Esta é a terceira pesquisa Global F1 Fan que a Motorsport Network realiza, as duas primeiras ocorreram em 2015 e 2017, cada uma com mais de 200 mil entrevistados. Os resultados da campanha deste ano serão comparados com os dados coletados nas duas anteriores. A de 2017 é considerada a maior realizada em qualquer forma de automobilismo.

James Allen, presidente da Motorsport Network, acrescentou: "Após completar uma pesquisa em 2015 com a FIA sobre a Fórmula 1 e 2017 com o WEC, entendemos a importância das ações Fan Voice para os detentores de direitos e organizadores de grandes séries. As informações coletadas nos permitirão aprender mais sobre os torcedores e suas opiniões e ver quais mudanças ocorreram desde que a Liberty Media assumiu as rédeas da F1, fornecendo uma melhor visão para avaliar o sucesso das mudanças implementadas."

A Global F1 Fan Survey, que está aberta a qualquer pessoa com mais de 16 anos, terá duração de duas semanas, de 8 a 22 de setembro, com os resultados previstos para serem publicados no período que antecede o GP dos Estados Unidos, no final de outubro de 2021.

Sobre a Fórmula 1

As corridas de Fórmula 1® começaram em 1950 e é a competição de automobilismo mais prestigiada do mundo, bem como a série esportiva anual mais popular. A Formula One World Championship Limited faz parte da Fórmula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. A Fórmula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuída ao monitoramento de ações do Grupo de Fórmula 1. O logotipo da F1, o logotipo da F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e relacionadas são marcas registradas da Formula One Licensing BV, uma empresa de Fórmula 1. Todos os direitos reservados.

Todos os meses, cerca de 60 milhões de usuários visitam uma propriedade digital da Motorsport Network para comprar, aprender, se divertir ou simplesmente alimentar sua paixão por carros e corridas. Estamos no centro das indústrias automobilística e oferecemos liderança de pensamento confiável, bem como experiências únicas para nossos clientes. Nós os levamos em uma jornada que engloba notícias e insights, eventos, ingressos, jogos e e-sports, portanto, aproveitamos o efeito de rede para agregar valor à sua experiência. Usamos nossa tecnologia interna e ferramentas de dados modernas para testar, aprender e melhorar continuamente. Nossos processos, criação de conteúdo e produtos estão em constante evolução para melhor atender nosso público, clientes e parceiros.

Sobre a Nielsen

A Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) é uma empresa líder global de dados e análise que fornece uma compreensão holística e objetiva da indústria de mídia. Com ofertas que abrangem medição de audiência, resultados e conteúdo, a Nielsen oferece a seus clientes e parceiros soluções simples para questões complexas e otimiza o valor de seus investimentos e estratégias de crescimento. É a única empresa que pode oferecer medição de audiência de mídia cruzada sem duplicação. Audience is EverythingTM para a Nielsen e seus clientes, e a organização está comprometida em garantir que cada voz conte. Uma empresa S&P 500, a Nielsen oferece serviços de medição e análise em quase 60 países. Saiba mais em www.nielsen.com ou www.nielsen.com/investors e conecte-se conosco no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

