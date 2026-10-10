FS Motorsports, equipe cofundada por Augusto Farfus e Mauricio Slaviero, disputará F4 Alemã em 2027
Participação marcará entrada da organização na categoria como parte de sua primeira temporada completa no automobilismo
A FS Motorsports, equipe sediada na Suíça e cofundada pelo empresário brasileiro Mauricio Slaviero e pelo piloto Augusto Farfus, disputará o Campeonato Alemão de F4 em 2027. A participação marcará a entrada da organização na categoria como parte de sua primeira temporada completa no automobilismo.
A equipe integrará o grid da competição certificada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que retornará ao calendário alemão em 2027 sob organização da GEDLICH Racing. A seleção dos participantes foi anunciada em 6 de outubro, com 14 equipes de oito países confirmadas para a temporada inaugural.
A presença da FS Motorsports reforça o caráter internacional do campeonato, que recebeu mais de 70 candidaturas para compor o grid. A categoria também contará com equipes tradicionais do automobilismo de base e novos projetos, ampliando as oportunidades para jovens pilotos que buscam avançar na carreira rumo às principais categorias de monopostos.
O calendário de 2027 terá sete etapas, cinco delas realizadas durante fins de semana do DTM. A temporada está prevista para começar entre os dias 7 e 9 de maio, em Oschersleben, na Alemanha.
Com a entrada na F4 Alemã, a FS Motorsports dará mais um passo em sua trajetória no automobilismo, participando de uma competição voltada ao desenvolvimento de novos talentos e à formação de pilotos para o cenário internacional.
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura
F1 - Verstappen vence, Antonelli vai ao pódio e Bortoleto abandona: Confira resultado final do GP de Singapura
F1: Verstappen vence de ponta a ponta e Bortoleto abandona em Singapura; Participe do debate AO VIVO no Pódio
F1: Verstappen domina e vence o GP de Singapura com Leclerc 2º; Bortoleto abandona
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.