FS Motorsports, equipe cofundada por Augusto Farfus e Mauricio Slaviero, disputará F4 Alemã em 2027

A FS Motorsports, equipe sediada na Suíça e cofundada pelo empresário brasileiro Mauricio Slaviero e pelo piloto Augusto Farfus, disputará o Campeonato Alemão de F4 em 2027. A participação marcará a entrada da organização na categoria como parte de sua primeira temporada completa no automobilismo.

A equipe integrará o grid da competição certificada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que retornará ao calendário alemão em 2027 sob organização da GEDLICH Racing. A seleção dos participantes foi anunciada em 6 de outubro, com 14 equipes de oito países confirmadas para a temporada inaugural.

A presença da FS Motorsports reforça o caráter internacional do campeonato, que recebeu mais de 70 candidaturas para compor o grid. A categoria também contará com equipes tradicionais do automobilismo de base e novos projetos, ampliando as oportunidades para jovens pilotos que buscam avançar na carreira rumo às principais categorias de monopostos.

O calendário de 2027 terá sete etapas, cinco delas realizadas durante fins de semana do DTM. A temporada está prevista para começar entre os dias 7 e 9 de maio, em Oschersleben, na Alemanha.

Com a entrada na F4 Alemã, a FS Motorsports dará mais um passo em sua trajetória no automobilismo, participando de uma competição voltada ao desenvolvimento de novos talentos e à formação de pilotos para o cenário internacional.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!