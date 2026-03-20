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Gabriel Gomez disputará temporada 2026 da FRECA pela Rodin

Catarinense de 19 anos de idade sobe de categoria após temporada de destaque na F4

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Gomez, Rodin, FRECA

Gabriel Gomez, Rodin, FRECA

Foto de: Divulgacao

Principal nome do Brasil nas pistas de F4 em 2025, Gabriel Gomez sobe um degrau na escalada rumo às principais categorias mundiais de monopostos em 2026. O catarinense de 19 anos de idade assume um dos carros da equipe Rodin Motorsport na Formula Regional Europeia (FRECA).

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O campeonato, inaugurado em 2019, representa a última fase antes dos competidores ingressarem nos eventos promovidos pela F1.

Dois brasileiros já conquistaram o título da FRECA: Gianluca Petecof em 2020 e Rafael Câmara em 2024. Outros veteranos da categoria hoje estão no grid da F1, casos do campeão de 2023, Andrea Kimi Antonelli, italiano que venceu o GP da China, do brasileiro Gabriel Bortoleto, do argentino Franco Colapinto e do francês Isack Hadjar.

A trajetória de Gomez até a FRECA passa por uma trajetória no kart, com títulos no Brasil, pole no Mundial e dois vice-campeonatos europeus e uma temporada exuberante na F4. No ano passado Gomez correu três campeonatos e conquistou um título e dois vices. Ele fez ao todo 41 provas pela equipe US Racing e subiu no pódio em 25 ocasiões, sendo nove delas como vencedor.

A performance rendeu convites para a categoria superior e Gomez assumirá um cockpit da Rodin Motorsport. A organização tem a atual estrutura corporativa estabelecida em 2024, após investimento do empreendedor australiano David Dicker como sócio majoritário da equipe fundada pelo britânico Trevor Carlin em 1996. O time atua em cooperação próxima com montadora neozelandesa Rodin Cars e tem sua base operacional em Farnham, no Reino Unido.

Gomez disse: “Correr a FRECA pela Rodin Motorsport em 2026 é a maior oportunidade que tive na carreira e vou lutar com todas minhas forças para corresponder. Tivemos uma boa campanha na F4 e o objetivo agora é seguir evoluindo e disputando em alto nível. Sei que estou em uma das melhores organizações da Europa e que temos todos os ingredientes para, com muito trabalho, batalhar por troféus na temporada”.

A Rodin Motorsport é uma das forças nas categorias de base e está presente em seis campeonatos de carros de fórmula: F4, F1 Academy, GB3, FRECA, FIA F3 e F2, além de preparar também carros de GT

Ao longo da história da organização, muitos pilotos de renome aceleraram seus carros, como o atual campeão de F1 Lando Norris e o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. No grid atual da F1, além do piloto da McLaren, passaram pelo programa hoje coordenado pela Rodin Motorsport George Russell, Carlos Sainz Jr e Yuki Tsunoda.

A lista de ex-pilotos contém ainda vencedores da Indy500 (Marcus Ericsson, Will Power, Joseph Newgarden  e Takuma Sato), vencedores das 24 Horas de Le Mans (Brendon Hartley, Sebastien Buemi e Robert Kubica) e campeões mundiais da Fórmula E (Buemi e Jean Eric Vergne). Entre os brasileiros de passagem pela organização, destaque para Felipe Nasr e Bruno Senna.

A temporada 2026 da FRECA tem oito etapas, algumas com duas corridas e outras com rodadas triplas. Todas as pistas estão ou já estiveram no calendário da F1. No ano passado, o campeonato teve 39 competidores inscritos em ao menos uma etapa, com dez equipes diferentes alinhando carros para os grids. O campeão foi o britânico Freddie Slater e o brasileiro Pedro Clerot terminou em quarto.

A temporada começa no Red Bull Ring em 22 de abril e termina em Hockenheim em 13 de setembro. Veja o calendário:

1. Red Bull Ring (Áustria) 24 a 26 de abril
2. Zandvoort (Holanda) 22 a 24 de maio
3. Spa (Bélgica) 29 a 31 de maio
4. Monza (Itália) 19 a 21 de junho
5. Hungaroring (Hungria) 3 a 5 de julho
6. Paul Ricard (França) 17 a 19 de julho
7. Ímola (Itália) 4 a 6 de setembro
8. Hockenheim (Alemanha) 11 a 13 de setembro

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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