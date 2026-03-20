Gabriel Gomez disputará temporada 2026 da FRECA pela Rodin

Principal nome do Brasil nas pistas de F4 em 2025, Gabriel Gomez sobe um degrau na escalada rumo às principais categorias mundiais de monopostos em 2026. O catarinense de 19 anos de idade assume um dos carros da equipe Rodin Motorsport na Formula Regional Europeia (FRECA).

O campeonato, inaugurado em 2019, representa a última fase antes dos competidores ingressarem nos eventos promovidos pela F1.

Dois brasileiros já conquistaram o título da FRECA: Gianluca Petecof em 2020 e Rafael Câmara em 2024. Outros veteranos da categoria hoje estão no grid da F1, casos do campeão de 2023, Andrea Kimi Antonelli, italiano que venceu o GP da China, do brasileiro Gabriel Bortoleto, do argentino Franco Colapinto e do francês Isack Hadjar.

A trajetória de Gomez até a FRECA passa por uma trajetória no kart, com títulos no Brasil, pole no Mundial e dois vice-campeonatos europeus e uma temporada exuberante na F4. No ano passado Gomez correu três campeonatos e conquistou um título e dois vices. Ele fez ao todo 41 provas pela equipe US Racing e subiu no pódio em 25 ocasiões, sendo nove delas como vencedor.

A performance rendeu convites para a categoria superior e Gomez assumirá um cockpit da Rodin Motorsport. A organização tem a atual estrutura corporativa estabelecida em 2024, após investimento do empreendedor australiano David Dicker como sócio majoritário da equipe fundada pelo britânico Trevor Carlin em 1996. O time atua em cooperação próxima com montadora neozelandesa Rodin Cars e tem sua base operacional em Farnham, no Reino Unido.

Gomez disse: “Correr a FRECA pela Rodin Motorsport em 2026 é a maior oportunidade que tive na carreira e vou lutar com todas minhas forças para corresponder. Tivemos uma boa campanha na F4 e o objetivo agora é seguir evoluindo e disputando em alto nível. Sei que estou em uma das melhores organizações da Europa e que temos todos os ingredientes para, com muito trabalho, batalhar por troféus na temporada”.

A Rodin Motorsport é uma das forças nas categorias de base e está presente em seis campeonatos de carros de fórmula: F4, F1 Academy, GB3, FRECA, FIA F3 e F2, além de preparar também carros de GT.

Ao longo da história da organização, muitos pilotos de renome aceleraram seus carros, como o atual campeão de F1 Lando Norris e o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. No grid atual da F1, além do piloto da McLaren, passaram pelo programa hoje coordenado pela Rodin Motorsport George Russell, Carlos Sainz Jr e Yuki Tsunoda.

A lista de ex-pilotos contém ainda vencedores da Indy500 (Marcus Ericsson, Will Power, Joseph Newgarden e Takuma Sato), vencedores das 24 Horas de Le Mans (Brendon Hartley, Sebastien Buemi e Robert Kubica) e campeões mundiais da Fórmula E (Buemi e Jean Eric Vergne). Entre os brasileiros de passagem pela organização, destaque para Felipe Nasr e Bruno Senna.

A temporada 2026 da FRECA tem oito etapas, algumas com duas corridas e outras com rodadas triplas. Todas as pistas estão ou já estiveram no calendário da F1. No ano passado, o campeonato teve 39 competidores inscritos em ao menos uma etapa, com dez equipes diferentes alinhando carros para os grids. O campeão foi o britânico Freddie Slater e o brasileiro Pedro Clerot terminou em quarto.

A temporada começa no Red Bull Ring em 22 de abril e termina em Hockenheim em 13 de setembro. Veja o calendário:

1. Red Bull Ring (Áustria) 24 a 26 de abril

2. Zandvoort (Holanda) 22 a 24 de maio

3. Spa (Bélgica) 29 a 31 de maio

4. Monza (Itália) 19 a 21 de junho

5. Hungaroring (Hungria) 3 a 5 de julho

6. Paul Ricard (França) 17 a 19 de julho

7. Ímola (Itália) 4 a 6 de setembro

8. Hockenheim (Alemanha) 11 a 13 de setembro

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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