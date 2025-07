Gabriel Gomez vence em Paul Ricard na abertura da Euro4

O fim de semana começou com força total para Gabriel Gomez na etapa de abertura da Euro4 em Paul Ricard.

O brasileiro de 18 anos brilhou na classificação ao conquistar dois terceiros lugares e uma pole position nas tomadas que definiram os grids para as três corridas. E o bom desempenho se traduziu em resultado: vitória na corrida 1 deste sábado com autoridade do início ao fim.

Gomez assumiu a liderança logo na largada, ao saltar à frente de Wheldon e mergulhar por dentro de Nakamura na curva 2. Fechou a primeira volta com uma vantagem de 0.3s sobre o japonês da Prema, que também era pressionado por Wheldon, seu companheiro de equipe.

Na conclusão da segunda volta, o gap entre o brasileiro e o segundo colocado subiu para meio segundo. Dois concorrentes chegaram a se tocar e encostar com danos nos carros, mas a corrida seguiu normalmente sob bandeira verde.

Com ritmo forte e a melhor volta da prova, Gabriel aumentou a diferença para 0.8s e manteve o controle da ponta até o fim, administrando a pressão dos pilotos da Prema e impedindo qualquer tentativa de ataque com o vácuo nas longas retas do tradicional circuito francês.

Com a vitória, o campeão da Winter Series e vice-líder da F4 Italiana reforça seu protagonismo no grid internacional e se prepara para mais dois desafios no domingo, largando da pole na corrida 3.

“Finalizamos a primeira corrida da euro4 em Paul Ricard, fizemos um bom qualy hoje de manhã, conseguindo dois terceiros lugares e um primeiro para as largadas de cada corrida. Já tínhamos ciência que nosso ritmo era forte e agora na corrida, largando de terceiro, conseguimos fazer uma ótima largada e assumimos a ponta já na primeira curva e depois mantendo o ritmo e administrando a distância dos concorrentes e o desgaste dos pneus. Conseguimos abrir uma boa vantagem para concretizar a vitória e só tenho agradecer todo trabalho da equipe e apoio de todos", relatou Gomez.

Euro4 - Etapa 1 - Paul Ricard (Horários de Brasília):

Domingo, 20 de julho

06:00 – Corrida 2 (30 min + 1 volta)

12:25 – Corrida 3 (30 min + 1 volta)

