Em seu trigésimo ano, o principal evento da Motorsport Network foi novamente repleto das principais figuras do esporte a motor, comemorando as conquistas da temporada recentemente concluída.

Hexacampeão da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o prêmio de Piloto Internacional do Ano. Também vencedor de seu sexto título, mas na MotoGP, o espanhol Marc Márquez, da Honda, foi eleito o Piloto do Ano (motociclismo). O tailandês Alex Albon, da Red Bull, recebeu o prêmio de Novato do Ano. Lando Norris, da McLaren, foi eleito o Piloto Britânico do Ano.

GALERIA: As fotos do Autosport Awards 2019

Galeria Lista Vergne recebe prêmio de Momento do Ano de Zak Brown 1 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sir Jackie Stewart 2 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images David Coulthard e Guenther Steiner 3 / 15 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Lewis Hamilton foi eleito o Piloto Internacional do Ano 4 / 15 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Lando Norris, o Piloto Britânico do Ano 5 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Alexander Albon recebe prêmio de Novato do Ano de Guenther Steiner 6 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris e Alexander Albon 7 / 15 Foto de: Nils Jorgensen / Motorsport Images Extreme E e MotoGP 8 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carro da Extreme E 9 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Red Bull Racing RB15 de Max Verstappen 10 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Príncipe de Mônaco recebe o prêmio Gregor Grant 11 / 15 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Príncipe de Mônaco recebe o prêmio Gregor Grant 12 / 15 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Convidados no simulador 13 / 15 Foto de: Nils Jorgensen / Motorsport Images Tom Clarkson, apresentador da F1 14 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carros da W Series e Fórmula E 15 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ex-diretor de provas da F1 falecido no começo deste ano, Charlie Whiting foi premiado postumamente com o prêmio John Bolster, apresentado anualmente a uma organização ou pessoa que fez uma contribuição excepcional ao automobilismo.

Whiting era o diretor de provas da FIA desde 1997 e responsável por todas as atividades durante um fim de semana de corrida da F1, incluindo segurança, largada e aplicação de regras. Ele foi uma força motriz na promoção da segurança na F1, incluindo o halo.

Veja as premiações:

Piloto do Ano (motociclismo): Marc Márquez

Piloto Internacional do Ano: Lewis Hamilton

Piloto Britânico do Ano: Lando Norris

Carro de Rali do Ano: Toyota Yaris WRC

Novato do Ano: Alex Albon

Piloto de Rali do Ano: Ott Tänak

Piloto Nacional do Ano: Colin Turkington

Carro do Ano: Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+

Prêmio Aston Martin Autosport BRDC: Jonathan Hoggard

Prêmio Autosport Williams Engenheiro do Futuro: Luke Dardis

Prêmio Mahindra de Pioneirismo e Inovação: W Series

Prêmio Gregor Grant: Dick Bennetts, WSR; GP de Mônaco

Prêmio John Bolster: Charlie Whiting

Momento do Ano: Bicampeonato de Jean-Éric Vergne na Fórmula E