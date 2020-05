Muito antes de estabelecer o recorde de nove vitórias nas 24 Horas de Le Mans, Tom Kristensen disse que superar o melhor tempo de Mika Hakkinen em Hockenheim pela F3 Alemã foi um momento crucial para o desenvolvimento de sua carreira.

"Eu estava correndo, mas eram tempos difíceis", disse Kristensen. “Eu tive uma chance em Brno [em 1989] com um carro mais velho. Michael [Schumacher] estava nessa corrida, sua carreira estava pegando fogo.”

“Na Dinamarca, não havia ninguém, não havia financiamento para ajudar os pilotos. Já havia se passado três anos, consegui um emprego como funcionário de um banco. Uma vez, eles me perguntaram no meio do verão se eu tinha carteira de motorista de caminhão e eu disse que sim, e então eu estava dirigindo o ônibus do banco nas pequenas cidades.”

"No início de 1991, recebi a ligação de uma equipe da F3 na Alemanha e ganhei o campeonato. Então, em Hockenheim, eu bati o recorde da volta de [Mika] do ano anterior. É claro que meu carro era mais sofisticado e mais desenvolvido, mas significava muito para mim.”

O filme de Pandey, que escreveu o premiado filme Senna, entrelaça as narrativas de nossos heróis do automobilismo, contando suas histórias com arquivos e testemunhos exclusivos.

Para assistir o filme completo, assine o Motorsport.tv a partir de US$ 4,99 / € 4,50 / £ 3,99 por mês.

PODCAST: Os cinco maiores mitos e verdades da F1