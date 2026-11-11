Honda promove seletiva para talentos brasileiros na Moto4 Latin Cup

A Honda irá promover uma seletiva direcionada aos novos talentos brasileiros para a temporada 2027 da Moto4 Latin Cup, que faz parte do projeto oficial de acesso “Road to MotoGP”. Nos dias 17 e 18 de novembro, no Kartódromo Internacional de Nova Odessa (SP), serão realizados testes para escolher dois pilotos a compor o grid da categoria: um não terá custos na inscrição e o outro ganhará desconto de 50%.

A inscrição para a Moto4 Latin Cup 2027 custa 14.500 dólares e inclui toda a estrutura necessária para competir. Além das motos Honda NSF 250R, utilizadas pelos competidores nas disputas, o pacote contempla pneus, combustível, macacão de competição, capacete, airbag com proteção de nível profissional, seguro e licença da FIM (Federação Internacional de Motociclismo).

Aberta a pilotos brasileiros de 14 a 18 anos, a seletiva terá como comissão técnica membros da organização da Moto4 Latin Cup e da Honda Racing. “Assim como o forte envolvimento da Honda na categoria, o objetivo principal da seletiva é o incentivo aos novos talentos da motovelocidade”, afirmou Fernando Orsi, supervisor de competições da Honda Brasil.

Após uma apresentação de currículos, para comprovar condições de pilotagem, os candidatos serão avaliados de diversas formas. “Os critérios são vários, desde a capacidade técnica em si, como postura na moto, habilidade e tempos de volta, até o comportamento fora da pista”, continuou.

Durante os testes, os candidatos vão acelerar a nova versão da CB300F Twister. “Escolhemos o ambiente controlado de um kartódromo justamente para avaliar a velocidade dos pilotos em condições mais técnicas, pensando sobretudo na segurança. A CB300F Twister será perfeita para a ocasião”, concluiu Orsi.

Premiação muito além do troféu

Lançada no início do ano, a Moto4 Latin Cup já é um verdadeiro sucesso. A categoria que leva até a elite da motovelocidade mundial utiliza as motocicletas Honda NSF 250R, garantindo alta performance e condições iguais de competição aos pilotos.

Para 2027, apesar do calendário estar em construção, foram garantidas corridas nas etapas da MotoGP no Brasil e na Argentina, além de um evento na lendária pista do Autódromo de Interlagos. O vencedor da temporada garante uma vaga na Moto4 European Cup, tendo os gastos cobertos como integrante do Team Junior Latin America. Os três primeiros ainda se credenciam a participar da seletiva Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Seletiva Moto4 Brasil*

Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa (SP) – Rodovia Anhanguera, km 116



Programação

Dia 17/11: das 13h às 16h – Inscrição; Reconhecimento da pista e das motos.

Dia 18/11: a partir das 8h – Seletiva e anúncio dos dois pilotos escolhidos.

* Os participantes devem levar equipamento próprio completo (macacão, capacete, luvas e botas).

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