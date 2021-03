Londres, 23 de fevereiro de 2021: A Jaguar Racing lançou um canal próprio na Motorsport.tv, a plataforma digital de streaming do Motorsport Network’s dedicada a conteúdos de automóveis e automobilismo às vésperas da nova temporada da Fórmula E.

O novo canal tem como objetivo principal trazer fãs da Fórmula E e da Jaguar para dentro da equipe de corridas elétricas da marca, dando uma visão exclusiva da categoria de carros elétricos de uma perspectiva inédita em termos de acesso. A Jaguar também usará o canal para mostrar alguns de seus projetos automotivos, especialmente aqueles focados na eletrificação.

Com a Fórmula E ganhando a denominação de Campeonato Mundial da FIA a partir de sua sétima temporada, esse é o momento para a Jaguar lançar o canal, atingindo a forte audiência global de cerca de 56 milhões de acessos do Motorsport TV. Formas sustentáveis de energia e tecnologias verdes são dois dos principais pontos de discussão no esporte e na indústria neste momento, então o novo canal colocará a Jaguar no centro do debate em ambos os setores.

A Jaguar também poderá aproveitar a distribuição global do Motorsport Network e a sua plataforma de produção, Motorsport Studios, para criar conteúdos em conjunto com o Grupo. O Motorsport Studios também abriga o extenso arquivo de conteúdos multimídia do Motorsport Network, incluindo mais de 26 milhões de imagens da história do esporte a motor, que a Jaguar também terá acesso.

O Motorsport Network ajudará a Jaguar na criação e distribuição de conteúdo, ajudando-os a atingir o patamar de líderes na indústria e no setor de veículos elétricos.

James Barclay, chefe da Jaguar Racing, disse: "Esse é um passo positivo para a Jaguar Racing, expandindo o alcance de nosso conteúdo, mostrando todos os passos que tomamos em direção a um negócio focado em energias sustentáveis e tecnologias verdes. Também dará aos atuais e futuros fãs da Jaguar e da Fórmula E uma perspectiva interessante sobre nossa equipe. Mal posso esperar para ver o que as duas empresas poderão produzir juntas".

James Allen, Presidente do Motorsport Network disse: "Vimos através de análises de dados que nossos fãs do esporte a motor amam conteúdos personalizados; ouvir as histórias das equipes e dos pilotos, sentindo que eles estão em uma jornada com eles. Com a narrativa da Jaguar voltando-se para a eletrificação, podemos entregar mais conteúdos desse tipo em um formato de documentário, que o público está interessado, buscando abrir seus olhos para esse mundo emocionante que é a Jaguar Racing".

