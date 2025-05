O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, supostamente está promovendo novas mudanças nos estatutos da entidade que rege o automobilismo - o que poderia impedir que novos candidatos concorressem contra ele na eleição prevista para dezembro deste ano.

A BBC informou que uma série de protocolos revisados está em pauta e deverá ser votada na Assembleia Geral da FIA no próximo mês. O ponto central das propostas seria a antecipação do prazo para que os candidatos declarem seu interesse em concorrer à eleição presidencial.

Isso ocorre depois que o Motorsport.com revelou com exclusividade na semana passada que Carlos Sainz, pai do piloto de F1 Carlos Sainz Jr, estava pensando em se candidatar à eleição. A antecipação do prazo reduziria o tempo que espanhol tem para obter o apoio dos clubes membros votantes, caso ele decida concorrer à eleição.

Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Em outra mudança, a BBC diz que a nova proposta determina que "não deve haver nada no registro dos candidatos que concorrem à eleição como membros da lista presidencial que ponha em dúvida sua integridade profissional".

A inclusão de tal cláusula teria ainda mais implicações na candidatura de Sainz, com o código de ética acrescentando que as partes da FIA "devem evitar qualquer conflito de interesses e devem divulgar qualquer situação que possa levar a tal conflito".

Como Sainz é pai do piloto de F1 da Williams, seria concebível que o comitê de ética determinasse que há um óbvio conflito de interesses. Se decidissem fazer isso, ele não poderia concorrer às eleições. A BBC informa que a razão dada para tais mudanças é "garantir a consistência entre os mandatos e agrupar essas eleições".

Na terça-feira, o Motorsport.com perguntou ao chefe da Williams, James Vowles, o que ele achava de Sainz concorrer às eleições, e ele disse que achava que o espanhol seria uma "boa opção" para o cargo.

RBR tem vida sem MAX e Horner? HAMILTON TOMANDO 'SURRA'? McLaren, BORTOLETO e mais | FELIPE GIAFFONE fala de F1, Indy 500, Truck e NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!