Nesta quinta-feira, foi revelado que a McLaren deve trazer a Gulf Oil de volta à Fórmula 1, em novo acordo de patrocínio. Imagens de um carro da marca em sessão de fotos em um posto da Gulf circularam nas redes e repercutiram bastante. Veja abaixo:

A conclusão de um acordo com a Gulf marcaria a renovação de uma parceria que remonta às origens da McLaren. Na década de 1960, a Gulf Oil patrocinou os esforços de Bruce McLaren na F1 e no popular campeonato de carros esportivos Can-Am.

O logotipo da Gulf se tornou um dos mais conhecidos no automobilismo. Apareceu muito no filme Le Mans, de 1971, no qual o ator Steve McQueen corre para a equipe Porsche apoiada pela famosa marca.

Mas o vínculo entre McLaren e Gulf Oil não é o único icônico na história do esporte a motor. Na galeria especial e exclusiva abaixo, o Motorsport.com relembra algumas parcerias histórias e icônicas das pistas:

Galeria Lista John Player Special & Lotus 1 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 555 & Subaru 2 / 50 Foto de: Subaru World Rally Team Goodwrench & Dale Earnhardt/RCR 3 / 50 Foto de: General Motors Gulf & Porsche 4 / 50 Foto de: Porsche Cars North America Marlboro & McLaren 5 / 50 Foto de: XPB Images Miller & Penske 6 / 50 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Silk Cut & Jaguar 7 / 50 Foto de: Philippe Hubert Benetton & Benetton 8 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Repsol & Honda 9 / 50 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Target & Chip Ganassi Racing 10 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Rothmans & Porsche 11 / 50 Foto de: Philippe Hubert Leyton House & March 12 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Martini & Lancia 13 / 50 Foto de: Philippe Hubert West & McLaren 14 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Lucky Strike & Kevin Schwantz/Suzuki 15 / 50 Foto de: Anthony Rew Kmart & Newman/Haas 16 / 50 Foto de: IndyCar Series Renown & Mazda 17 / 50 Foto de: Rainier Ehrhardt Elf & Tyrrell 18 / 50 Foto de: Bob Heathcote Marlboro & Ducati 19 / 50 Foto de: Ducati Corse Pennzoil & Penske 20 / 50 Foto de: IndyCar Series Castrol & Toyota 21 / 50 Foto de: Dave Dyer Canon & Williams 22 / 50 Foto de: Williams F1 Camel & Yamaha 23 / 50 Foto de: Camel Media Service DuPont & Jeff Gordon/Hendrick Motorsports 24 / 50 Foto de: NASCAR Media Gitanes & Ligier 25 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Castrol & John Force 26 / 50 Foto de: David Reininger Red Bull & Sauber/Red Bull/Toro Rosso 27 / 50 Foto de: XPB Images Mobil & Peter Brock/Holden 28 / 50 Foto de: Holden Motorsport Parmalat & Brabham 29 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images D2 & Mercedes 30 / 50 Foto de: Markus Arias-Roehner Sunoco & Porsche 31 / 50 Foto de: Porsche AG Benson & Hedges & Jordan 32 / 50 Foto de: XPB Images Budweiser & Kenny Bernstein 33 / 50 Foto de: Greg Gage NewMan & Joest Racing/Porsche 34 / 50 Foto de: Porsche AG Bastos & Rover 35 / 50 Foto de: XPB Images Gauloises & Yamaha 36 / 50 Foto de: Gauloises Fortuna Racing KOOL & Team Green 37 / 50 Foto de: Richard Sloop Valvoline & Mark Martin/Roush Racing 38 / 50 Foto de: NASCAR Media Alitalia & Lancia Stratos 39 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Budweiser & Truesports 40 / 50 Foto de: Dan Boyd Camel & Peugeot 41 / 50 Foto de: Peugeot Sport Warsteiner & Arrows 42 / 50 Foto de: David Smith STP & Richard Petty/Ford 43 / 50 Foto de: NASCAR Media Player's & Forsythe Racing 44 / 50 Foto de: Robert Kurtycz Fina & BMW Motorsport 45 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images UOP & Shadow 46 / 50 Foto de: Bob Heathcote Marlboro & Mitsubishi 47 / 50 Foto de: Mitsubishi Motors Lowe's & Jimmie Johnson/Hendrick Motorsports 48 / 50 Foto de: Bob Heathcote Shell & Dick Johnson Racing 49 / 50 Foto de: Dick Johnson Racing 555/Lucky Strike & BAR 50 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images

