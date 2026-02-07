Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

Morreu neste sábado (7), Rodrigo, adolescente de 16 anos que foi agredido por Pedro Arthur Turra Basso, empresário e piloto de 19 anos que competiu na Fórmula Delta. O jovem estava hospitalizado desde a madrugada do dia 23 de janeiro, mas não resistiu após 16 dias.

O advogado do jovem confirmou a morte ao Motorsport.com. Rodrigo estava em coma induzido desde a madrugada do dia 23 de janeiro.

O adolescente teria batido a cabeça na porta de um carro durante a briga e sofreu um traumatismo craniano. O adolescente chegou a ter uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos.

O que aconteceu

Tudo começou na saída de uma festa em Vicente Pires (DF), na noite do dia 23 de janeiro, sexta-feira. A vítima estava sozinho na saída do evento quando, de acordo com relatos do advogado e do tio do adolescente, Turra chegou de carro, sentado no banco de trás, com um grupo de colegas. Quem dirigia o veículo era um piloto amigo de Pedro, que chamou a vítima, com quem discutiu brevemente. A partir daí, começaram as agressões.

O impacto das agressões foi severo, com a vítima perdendo o equilíbrio e batendo a cabeça em um carro. Ele sofreu traumatismo craniano grave, sofreu uma parada cardíaca e precisou ser colocado em coma induzido. Segundo o advogado da família da vítima em entrevista ao G1, o estado do adolescente era "muito crítico", chegando ao nível 3 na Escala Glasgow, o coma mais profundo.

No dia 26 de janeiro, segunda-feira, a Fórmula Delta oficializou o desligamento de Turra. Por meio de publicação no Instagram, a categoria destacou que "não compactua com qualquer tipo de violência e tem como pilares o respeito, a responsabilidade e a formação humana e esportiva" e que a "decisão já estava em andamento", mas não poderia se tornar pública por questões jurídicas.

Turra foi preso em flagrante na madrugada do dia 23, mas foi solto após pagar R$ 24,3 mil em fiança. Na terça-feira seguinte ao acidente (27), a defesa do empresário divulgou um vídeo, compartilhado por veículos como G1 e Metrópoles, em que Pedro pede perdão à família de Rodrigo e diz que "nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito".

No fim da tarde do dia 30 de janeiro, sexta-feira, Pedro Turra foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal e transferido para a Divisão de Custódia de Presos (DCCP) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã de sábado (31). Na tarde de segunda-feira (02), o empresário foi para o Centro de Detenção Provisória da Papuda.

A defesa de Turra impetrou um habeas corpus, mas teve o pedido negado pelo desembargador Diaulas Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que também manteve o piloto em cela individual, justificando ainda que "o paciente não tem direito à prisão especial, não é isso o que lhe asseguro. O seu direito, sob encarceramento, é o de ter incólume sua integridade física".

Por determinação do juiz Wagno de Souza, da 2ª Vara Criminal de Taguatinga, na quinta-feira (05), o processo corre em segredo de Justiça.

Além do episódio envolvendo Rodrigo, Turra está sendo investigado por outras três ocorrências: uma briga em uma praça de Águas Claras, que aconteceu em junho de 2025, a denúncia de uma jovem que diz ter sido forçada pelo empresário a ingerir bebida alcoólica quando ela ainda era menor de idade, também em junho, e um caso de agressão em briga de trânsito contra um homem de 49 anos, ocorrido em julho do ano passado. De acordo com o delegado Pablo Aguiar, da 38ª DP (Vicente Pires), foi possível traçar um "perfil de sociopata" através das denúncias.

O Motorsport.com Brasil presta solidariedade à família de Rodrigo.

