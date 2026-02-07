Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Geral
Geral
Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

Endurance
Endurance
Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia

F1: Stella aponta ponto-chave do motor Mercedes explorado na McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Stella aponta ponto-chave do motor Mercedes explorado na McLaren

Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

Geral
Geral
Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos

NASCAR
NASCAR
NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos
Geral

Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

Jovem de 16 anos estava internado desde a madrugada do dia 23 de janeiro

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
WhatsApp Image 2026-02-01 at 16.23.57

Morreu neste sábado (7), Rodrigo, adolescente de 16 anos que foi agredido por Pedro Arthur Turra Basso, empresário e piloto de 19 anos que competiu na Fórmula Delta. O jovem estava hospitalizado desde a madrugada do dia 23 de janeiro, mas não resistiu após 16 dias.

Leia também:

O advogado do jovem confirmou a morte ao Motorsport.com. Rodrigo estava em coma induzido desde a madrugada do dia 23 de janeiro.

O adolescente teria batido a cabeça na porta de um carro durante a briga e sofreu um traumatismo craniano. O adolescente chegou a ter uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos.

O que aconteceu

Tudo começou na saída de uma festa em Vicente Pires (DF), na noite do dia 23 de janeiro, sexta-feira. A vítima estava sozinho na saída do evento quando, de acordo com relatos do advogado e do tio do adolescente, Turra chegou de carro, sentado no banco de trás, com um grupo de colegas. Quem dirigia o veículo era um piloto amigo de Pedro, que chamou a vítima, com quem discutiu brevemente. A partir daí, começaram as agressões. 

O impacto das agressões foi severo, com a vítima perdendo o equilíbrio e batendo a cabeça em um carro. Ele sofreu traumatismo craniano grave, sofreu uma parada cardíaca e precisou ser colocado em coma induzido. Segundo o advogado da família da vítima em entrevista ao G1, o estado do adolescente era "muito crítico", chegando ao nível 3 na Escala Glasgow, o coma mais profundo. 

No dia 26 de janeiro, segunda-feira, a Fórmula Delta oficializou o desligamento de Turra. Por meio de publicação no Instagram, a categoria destacou que "não compactua com qualquer tipo de violência e tem como pilares o respeito, a responsabilidade e a formação humana e esportiva" e que a "decisão já estava em andamento", mas não poderia se tornar pública por questões jurídicas. 

Turra foi preso em flagrante na madrugada do dia 23, mas foi solto após pagar R$ 24,3 mil em fiança. Na terça-feira seguinte ao acidente (27), a defesa do empresário divulgou um vídeo, compartilhado por veículos como G1 e Metrópoles, em que Pedro pede perdão à família de Rodrigo e diz que "nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito". 

No fim da tarde do dia 30 de janeiro, sexta-feira, Pedro Turra foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal e transferido para a Divisão de Custódia de Presos (DCCP) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã de sábado (31). Na tarde de segunda-feira (02), o empresário foi para o Centro de Detenção Provisória da Papuda. 

A defesa de Turra impetrou um habeas corpus, mas teve o pedido negado pelo desembargador Diaulas Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que também manteve o piloto em cela individual, justificando ainda que "o paciente não tem direito à prisão especial, não é isso o que lhe asseguro. O seu direito, sob encarceramento, é o de ter incólume sua integridade física". 

Por determinação do juiz Wagno de Souza, da 2ª Vara Criminal de Taguatinga, na quinta-feira (05), o processo corre em segredo de Justiça. 

Além do episódio envolvendo Rodrigo, Turra  está sendo investigado por outras três ocorrências: uma briga em uma praça de Águas Claras, que aconteceu em junho de 2025, a denúncia de uma jovem que diz ter sido forçada pelo empresário a ingerir bebida alcoólica quando ela ainda era menor de idade, também em junho, e um caso de agressão em briga de trânsito contra um homem de 49 anos, ocorrido em julho do ano passado. De acordo com o delegado Pablo Aguiar, da 38ª DP (Vicente Pires), foi possível traçar um "perfil de sociopata" através das denúncias. 

O Motorsport.com Brasil presta solidariedade à família de Rodrigo. 

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos

NASCAR
NASCAR
NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos

F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris

F1: Chefe da McLaren compara disputa inicial de motores em 2026 e destaca paridade

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Chefe da McLaren compara disputa inicial de motores em 2026 e destaca paridade

Últimas notícias

Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Geral
Misc Geral
Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

Endurance
Endu Endurance
Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026