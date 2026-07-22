Morre aos 21 anos piloto promessa do automobilismo português
Zdenek Chovanec foi destaque no kart e chegou a disputar a F4 italiana e na F3
Zdenek Chovanec
Zdenek Chovanec, piloto de apenas 21 anos, teve sua morte anunciada nesta quarta-feira (22). O jovem fez parte do grid da Fórmula 4 italiana e chegou a competir na Fórmula 3, sendo um nome de destaque no kart português.
Chovanec nasceu em Puerto la Cruz, na Venezuela, mas corria sob a bandeira de Portugal, pois mudou-se para o país ainda muito jovem. Nos últimos anos, o piloto estava competindo com carros de turismo.
O jovem morreu no último sábado (18) e o comunicado foi publicado nas redes sociais da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.
"É com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do falecimento prematuro de Zdenec Chovanec, piloto de apenas 21 anos que competiu com a bandeira de Portugal nos últimos anos. Disputou os Campeonatos de Portugal de Karting antes de dar o salto para uma carreira internacional nos monolugares. À família e amigos, as nossas sentidas condolências".
A causa da morte de Chovanec não foi divulgada. O velório do piloto acontece na próxima quinta-feira (23) na Capela Despedida do Tanatório de Matosinhos, em Portugal.
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