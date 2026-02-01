Pular para o conteúdo principal

Geral

Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Catarinense dedicou mais de três décadas a categoria e acumulou títulos em diferentes campeonatos

Redação Motorsport.com
Publicado:
Chumbinho Becker (Reprodução Instagram @yamaharacingbrasil)

Morreu na tarde deste sábado (31), aos 56 anos, Milton 'Chumbinho' Becker, 27 vezes campeão brasileiro de motocross. Natural de Itapiranga, no oeste de Santa Catarina, ele sofreu um acidente trânsito na Rodovia Sc-305, em Campo Erê (SC).

Leia também:

Segundo o corpo de bombeiros, Milton estava em uma Yamaha MT‑09 Tracker, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Quando socorristas chegaram, ele já estava sem vida. O falecimento foi confirmado pelo irmão e também ex-piloto Elton Becker, pelas redes sociais. 

 

A Yamaha Racing Brasil também prestou condolências por meio de post nas redes sociais. Chumbinho foi chefe de equipe na Yamaha Monster Energy Geração e campeão brasileiro pela marca. 

 

Em nota publicada na manhã deste domingo (01) em seu site oficial, a Confederação Brasileira de Motociclismo lamentou a morte do piloto, destacando que "Chumbinho foi um dos maiores ícones da história do esporte sobre duas rodas no Brasil. Ele foi um piloto extraordinário, cuja trajetória se confunde com a própria evolução do motocross nacional".

O catarinense se dedicou ao esporte por mais de três décadas, tendo se aposentado em 2018. Durante a carreira, conquistou diversos títulos, entre eles: 27 campeonatos brasileiros de motocross e supercross, 9 campeonatos catarinenses, 2 campeonatos paranaenses e 2 mato-grossenses. 

