Geral

Morre Francine Rossi após acidente grave no Campeonato Brasileiro de Rally Baja

Piloto foi prontamente atendido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado:
O piloto de moto Francine Rossi sofreu um grave acidente neste domingo (8) em Botucatu, no interior de São Paulo, durante o 21º Rally Cuesta, prova válida como abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Baja.

Leia também:

Rossi foi prontamente atendido pela equipe médica do evento, sendo reanimado no local e encaminhado com vida pela UTI móvel ao Hospital Unimed de Botucatu. Infelizmente, após dar entrada na unidade hospitalar, o piloto sofreu uma nova parada cardíaca e veio a óbito.

Natural de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, Francine Rossi, de 48 anos, foi um dos grandes nomes do motociclismo de rally no Brasil. Ao longo de sua trajetória, conquistou importantes títulos, entre eles o de tetracampeão brasileiro de Rally Baja, bicampeão paulista de UTV e campeão do Rally dos Sertões em 2020.

