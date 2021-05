Motor Valley Experience: o primeiro passeio em duas rodas pela Terra da Velocidade

A experiência de pilotagem segue as estradas incríveis dos Apeninos de Modena, Reggio Emilia e Bolonha. Mas as estrelas serão as mais recentes maravilhas da engenharia criadas pelos engenheiros da Borgo Panigale: a Ducati Multistrada V4, a Multistrada 950 S e a nova Ducati Monster. Esta nova geração de motocicletas permitirá que os fãs desfrutem da estrada com segurança, sem sacrificar a lendária esportividade das motos Ducati.

Enquanto pilotam a Ducati, os viajantes passarão um fim de semana descobrindo os lugares mais icônicos do País da Velocidade, percorrendo estradas emocionantes e curvas fechadas de tirar o fôlego. O pacote inclui uma visita ao Museu Pagani com uma visita guiada ao ateliê e uma visita de experiência VIP no Museu Ferrari.

Motor Valley Experience: the first two-wheeled tour through the Land of Speed. 1 / 4 Foto de: Canossa Events Motor Valley Experience: the first two-wheeled tour through the Land of Speed. 2 / 4 Foto de: Canossa Events Motor Valley Experience: the first two-wheeled tour through the Land of Speed. 3 / 4 Foto de: Canossa Events Motor Valley Experience: the first two-wheeled tour through the Land of Speed. 4 / 4 Foto de: Canossa Events

O passeio será complementado pela típica culinária modenesa, que será saboreada em meio a cidades conhecidas por suas delícias culinárias. Os jantares gourmet serão assinados por dois chefs famosos de Modena: Trattoria Pomposa do Chef Luca Marchini e Franceschetta 58 do grande chef Massimo Bottura - um chef renomado, embaixador da culinária de Modena e um motociclista Ducati entusiasmado.

A Motor Valley Experience, realizada no fim de semana de 21 a 23 de maio, está aberta a um máximo de 10 viajantes, com os quais podem compartilhar esta experiência memorável. Todo o evento ocorrerá em total conformidade com os protocolos de segurança mais recentes da Covid.

Para mais informações sobre o tour Motor Valley Experience, criado pela Canossa Events e desenvolvido pela Ducati, visite o website.