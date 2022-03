Motorsport Games faz parceria com Romain Grosjean para auxiliar no desenvolvimento de eventos de eSports

Carregar reprodutor de áudio

MIAMI – 25 de março de 2022 – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), desenvolvedora líder de jogos de corrida, editora e fornecedora de ecossistemas de eSports de categorias oficiais de automobilismo em todo o mundo, anuncia hoje que o atual astro da INDYCAR e ex-piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean ingressou na empresa como consultor em jogos e eventos de eSports, com foco particular na plataforma de simulação rFactor 2.

Em seu papel como consultor técnico de eSports da Motorsport Games, Grosjean reunirá toda sua experiência de corridas - tanto na vida real quanto no simulador - para ajudar a desenvolver a simulação de corridas no rFactor 2, líder do setor da empresa. Ao longo do ano, Grosjean participará de quatro sessões de testes técnicos para o rFactor 2, permitindo que ele forneça feedback e recomendações a serem implementadas para aprimorar ainda mais a plataforma. Além de sua ajuda na iteração do rFactor 2, Grosjean também estará disponível para aconselhar sobre o catálogo de eventos de eSports da Motorsport Games, como o enorme sucesso Le Mans Virtual Series e o novíssimo INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge. Seu profundo conhecimento de ambos será fundamental para expandir ainda mais cada oferta, já que Grosjean participou de ambas as competições da vida real durante sua carreira.

“A ligação entre corridas da vida real e corridas de simuladores continua a se aproximar e se tornou uma ferramenta cada vez mais importante para empresas, equipes e campeonatos em todo o automobilismo”, disse Romain Grosjean. “Estou muito feliz por assumir o papel de consultor técnico da Motorsport Games e mal posso esperar para ajudar a fornecer feedback do rFactor 2, uma simulação que uso com frequência. A empresa mostrou através de seus eventos de eSports, como a Le Mans Virtual Series e a recente INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge, que está perfeitamente posicionada para fornecer eSports de ponta por meio de seus produtos e eventos.”

“Embora a experiência e habilidade de Romain no automobilismo do mundo real seja muito conhecida, ele também mostrou nos últimos anos que tem um profundo conhecimento e experiência de eSports e corridas de simuladores”, disse Gérard Neveu, Motorsport Advisor para Jogos de automobilismo. “Portanto, ele é perfeito para este novo papel como consultor técnico da Motorsport Games e sua vasta experiência nos ajudará imensamente à medida que desenvolvemos o rFactor 2 e expandimos ainda mais nossos eventos de eSports. Como ele foi recentemente eleito o piloto mais popular em todo o grid da INDYCAR por meio de uma pesquisa global de fãs da INDYCAR realizada pela empresa controladora da Motorsport Games, a Motorsport Network, em conjunto com a Nielsen e a INDYCAR, sabemos que nossos players ficarão entusiasmados em ver Romain mais de perto envolvido com o desenvolvimento de nossa plataforma de simulação e eventos. Com Romain, poderemos levar nossos eventos de eSports de Le Mans e INDYCAR para o próximo nível.”