No ano passado, a Motorsport Network adicionou ingressos internacionais de automobilismo a seu empolgante portfólio de negócios e ajudou dezenas de milhares de fãs a experimentarem corridas em todo o mundo. O Motorsport Live atuou em seis países, oferecendo bilhetes e soluções de hospitalidade para os campeonatos de Fórmula 1, MotoGP e Endurance, além das 24 Horas de Le Mans, Ilha de Man e experiências com McLaren e Alfa Romeo.

Como Motorsport Tickets, o rápido crescimento futuro está planejado para quatro novos idiomas, aumentando sua cobertura em oito novos países, com uma oferta cada vez maior e mais extensa de eventos e experiências no automobilismo. Um site totalmente novo será lançado no final de 2020, colocando a experiência dos fãs no centro do palco.

James Allen, presidente da Motorsport Network, disse: “É com satisfação que anuncio esse novo nome e, junto com ele, o foco em oferecer soluções de bilhética líderes de mercado para a indústria e aumentar nosso serviço de atendimento ao cliente 5 estrelas".

"A força combinada da divisão e a Motorsport Network oferecem aos fãs acesso incomparável a experiências em corridas de automóveis. Forneceremos uma gama de serviços, desde emissão de bilhetes e viagens até oportunidades únicas, incluindo vilas de fãs, parques de campismo, arquibancadas e relações com pilotos de corrida”.