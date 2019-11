Yavor Efremov, profissional sênior no ramo de investimentos e advogado com ampla experiência em automobilismo, irá assumir a posição de CEO e acionista da Motorsport Network.

Esta nomeação significativa sinaliza a próxima fase de crescimento e desenvolvimento da Motorsport Network – líder em operação digital integrada dedicada ao mundo da indústria automotiva e do esporte a motor – ao guiar o relacionamento da organização com os setores corporativo e financeiro.







Yavor une-se à Motorsport Network após trabalhar na Liberty Media, onde foi Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento Corporativo. Foi parte do time que identificou a Fórmula 1 como uma oportunidade de investimento e foi uma das pessoas-chave para reunir US$ 1,55 bilhão em capital e negociar a aquisição da categoria, que era propriedade da CVC Capital Partners.

Antes de ficar por cinco anos na Liberty Media, Yavor foi Vice-Presidente de Investimentos Bancários na Goldman Sachs, com responsabilidades no portfólio de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações do banco.

Com Ph.D em Economia e Doutorado em Direito pela Universidade de Yale, Yavor irá dividir o seu tempo entre a sede norte-americana da Motorsport Network em Miami e a divisão europeia em Londres. Ele irá trabalhar junto com o Presidente de Operações Globais, James Allen, e o time executivo sênior da empresa.

A nomeação de Yavor marca a terceira fase da evolução do negócio de mídia e tecnologia global que acontece desde 2015; na fase inicial, a Motorsport Network buscou uma estratégia de crescimento agressiva, identificando e estabelecendo uma presença digital nos setores premium dos mundos automotivo e automobilístico.

Nos últimos três anos, a empresa construiu um ecossistema digital centrado nos clientes, com presença em 81 mercados e falando 18 idiomas. A inovação de produtos e o poder de alcançe oferecem aos clientes corporativos e consumidores da Motorsport Network uma gama incomparável de serviços digitais interligados que vão desde notícias, vídeos sob demanda, arquivo visual e de informações, E-commerce, entretenimento, experiências e eventos ao vivo.

Embora o desenvolvimento das plataformas da empresa continue sendo o foco para as habilidades e talento da equipe global, Yavor irá liderar o próximo estágio da Motorsport Network no mercado de capitais.

Como acionista, Yavor se junta a um círculo de investidores solene, que vai de Alejandro Agag a Fernando Alonso, que reconheceram o potencial de negócios inerente à ampla variedade de divisões operacionais da empresa, envolvidas em áreas como veículos elétricos até eSports.

“Tenho acompanhado a progressão da Motorsport Network há algum tempo e tenho sido consistentemente impressionado com a taxa de crescimento, seguida rapidamente pela inovação de produtos e serviços que marcaram a empresa como uma companhia na vanguarda. Participar e ajudar a orientar o próximo estágio desta jornada é uma perspectiva empolgante e mal posso esperar para começar", disse Yavor Efremov.

Zak Brown, presidente da Motorsport Network, disse: “Conhecendo Yavor há muitos anos, é um marco que possamos atrair alguém de seu calibre para levar nossa organização à próxima fase".