Neste fim de semana, as atenções do mundo do automobilismo se voltam para a Ásia, para um dos grandes clássicos do esporte a motor. É hora de mais um GP de Macau, que você pode acompanhar na íntegra aqui no Motorsport.com.

Aqui no site, você poderá acompanhar as transmissões na íntegra da edição de 2025 EM INGLÊS. Serão quatro madrugadas de muita ação nas ruas da ex-colônia portuguesa, que foi reincorporada à China em 1999.

Ao longo dos quatro dias você acompanhará treinos livres, classificações e corridas de todas as categorias que compõem a programação. Serão provas de Fórmula Regional, Fórmula 4, a Copa do Mundo de GT, o TCR World Tour e de motos.

Nesta noite de quinta-feira (13) e madrugada de sexta-feira (14), você acompanhará os primeiros treinos livres. Confira a programação deste primeiro dia de atividades:

20h45 - Classificação Motos

22h15 - Treino Livre 2 Fórmula 4

23h15 - Treino Livre 2 Fórmula Regional

00h10 - Classificação Greater Bay Area GT4

01h10 - Classificação TCR World Tour

02h30 - Classificação Fórmula 4

03h30 - Classificação 2 Fórmula Regional

04h40 - Classificação GT World Cup

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!