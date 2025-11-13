Todas as categorias

Geral

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta quinta-feira

Evento, que conta com transmissão em inglês pela Motorsport.tv, tem corridas de Fórmula Regional, Fórmula 4, TCR World Tour, GT e motos

Redação Motorsport.com
Editado:

Neste fim de semana, as atenções do mundo do automobilismo se voltam para a Ásia, para um dos grandes clássicos do esporte a motor. É hora de mais um GP de Macau, que você pode acompanhar na íntegra aqui no Motorsport.com.

Leia também:

Aqui no site, você poderá acompanhar as transmissões na íntegra da edição de 2025 EM INGLÊS. Serão quatro madrugadas de muita ação nas ruas da ex-colônia portuguesa, que foi reincorporada à China em 1999.

Ao longo dos quatro dias você acompanhará treinos livres, classificações e corridas de todas as categorias que compõem a programação. Serão provas de Fórmula Regional, Fórmula 4, a Copa do Mundo de GT, o TCR World Tour e de motos.

Nesta noite de quinta-feira (13) e madrugada de sexta-feira (14), você acompanhará os primeiros treinos livres. Confira a programação deste primeiro dia de atividades: 

20h45 - Classificação Motos

22h15 - Treino Livre 2 Fórmula 4

23h15 - Treino Livre 2 Fórmula Regional

00h10 - Classificação Greater Bay Area GT4

01h10 - Classificação TCR World Tour

02h30 - Classificação Fórmula 4

03h30 - Classificação 2 Fórmula Regional

04h40 - Classificação GT World Cup

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Red Bull é investigada pela Comissão Europeia; entenda
Próximo artigo Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

