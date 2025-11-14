Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Evento, que conta com transmissão em inglês pela Motorsport.tv, tem corridas de Fórmula Regional, Fórmula 4, TCR World Tour, GT e motos
Neste fim de semana, as atenções do mundo do automobilismo se voltam para a Ásia, para um dos grandes clássicos do esporte a motor. É hora de mais um GP de Macau, que você pode acompanhar na íntegra aqui no Motorsport.com.
Aqui no site, você poderá acompanhar as transmissões na íntegra da edição de 2025 EM INGLÊS. Serão quatro madrugadas de muita ação nas ruas da ex-colônia portuguesa, que foi reincorporada à China em 1999.
Ao longo dos quatro dias você acompanhará treinos livres, classificações e corridas de todas as categorias que compõem a programação. Serão provas de Fórmula Regional, Fórmula 4, a Copa do Mundo de GT, o TCR World Tour e de motos.
Nesta noite de sexta-feira (14) e madrugada de sábado (15), você acompanhará as primeiras corridas do fim de semana. Confira a programação deste terceiro dia de atividades:
20h00 - Classificação Motos
22h10 - Corrida Motos
23h25 - Corrida Macau Motorsport Challenge
00h40 - Corrida Classificatória Fórmula 4
02h20 - Corrida 1 TCR World Tour
03h35 - Corrida Classificatória GT World Cup
05h15 - Corrida Classificatória Fórmula Regional
