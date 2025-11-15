Neste fim de semana, as atenções do mundo do automobilismo se voltam para a Ásia, para um dos grandes clássicos do esporte a motor. É hora de mais um GP de Macau, que você pode acompanhar na íntegra aqui no Motorsport.com.

Aqui no site, você pode acompanhar as transmissões na íntegra da edição de 2025 EM INGLÊS. Serão quatro madrugadas de muita ação nas ruas da ex-colônia portuguesa, que foi reincorporada à China em 1999.

Ao longo dos quatro dias você acompanhará treinos livres, classificações e corridas de todas as categorias que compõem a programação. Serão provas de Fórmula Regional, Fórmula 4, a Copa do Mundo de GT, o TCR World Tour e de motos.

Nesta noite de sábado (15) e madrugada de domingo (16), você acompanhará as últimas e mais importantes corridas do fim de semana. Confira a programação deste quarto dia de atividades:

21h00 - Corrida Greater Bay Area GT4

22h15 - Corrida Fórmula 4

00h00 - Corrida 2 TCR World Tour

01h35 - Corrida GT World Cup

04h30 - Corrida Fórmula Regional

Your browser does not support the audio element.

