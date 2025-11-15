Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026
Geral

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Evento, que conta com transmissão em inglês pela Motorsport.tv, tem corridas de Fórmula Regional, Fórmula 4, TCR World Tour, GT e motos

Redação Motorsport.com
Editado:

Neste fim de semana, as atenções do mundo do automobilismo se voltam para a Ásia, para um dos grandes clássicos do esporte a motor. É hora de mais um GP de Macau, que você pode acompanhar na íntegra aqui no Motorsport.com.

Leia também:

Aqui no site, você pode acompanhar as transmissões na íntegra da edição de 2025 EM INGLÊS. Serão quatro madrugadas de muita ação nas ruas da ex-colônia portuguesa, que foi reincorporada à China em 1999.

Ao longo dos quatro dias você acompanhará treinos livres, classificações e corridas de todas as categorias que compõem a programação. Serão provas de Fórmula Regional, Fórmula 4, a Copa do Mundo de GT, o TCR World Tour e de motos.

Nesta noite de sábado (15) e madrugada de domingo (16), você acompanhará as últimas e mais importantes corridas do fim de semana. Confira a programação deste quarto dia de atividades: 

21h00 - Corrida Greater Bay Area GT4

22h15 - Corrida Fórmula 4

00h00 - Corrida 2 TCR World Tour

01h35 - Corrida GT World Cup

04h30 - Corrida Fórmula Regional

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior FIA confirma que Sulayem é o único candidato elegível na eleição presidencial de dezembro

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Mensagem do presidente da Ferrari foi direcionada principalmente a Hamilton, diz jornal italiano

F1: Mensagem do presidente da Ferrari foi direcionada principalmente a Hamilton, diz jornal italiano

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mensagem do presidente da Ferrari foi direcionada principalmente a Hamilton, diz jornal italiano
FIA confirma que Sulayem é o único candidato elegível na eleição presidencial de dezembro

FIA confirma que Sulayem é o único candidato elegível na eleição presidencial de dezembro

Geral
Geral
FIA confirma que Sulayem é o único candidato elegível na eleição presidencial de dezembro
Stock Car cancela programação da sexta em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela programação da sexta em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela programação da sexta em Cuiabá após fortes chuvas

Últimas notícias

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Misc Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros