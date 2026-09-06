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Geral

Murilo Fiore e Nico Dall’Agnol vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo

Pedro Ferreira domina a categoria B neste domingo e encerra quinta etapa da temporada com duas vitórias

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Largada Turismo Nacional (Curvelo)

Foto de: Magnus Torquato

Murilo Fiore e Nico Dall’Agnol foram os vencedores das duas corridas que encerraram neste domingo (6) a quinta etapa da Turismo Nacional no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Fiore venceu a Corrida 3, enquanto Dall’Agnol ficou com o triunfo na última prova do fim de semana. Na categoria B, Pedro Ferreira conquistou as duas vitórias do dia. 

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Na primeira disputa deste domingo, Fiore completou as 16 voltas com 1s586 de vantagem sobre Adilson Junior. Renzo Zambolini recebeu a bandeirada apenas 0s691 atrás do segundo colocado e completou o pódio da categoria A. 

“Conquistamos nossa primeira vitória no ano. Estamos enfrentando uma temporada bastante difícil, então vencer aqui é muito importante para nós. Trocamos o motor ontem e hoje conseguimos mostrar o nosso potencial. Só tenho a agradecer a toda a equipe pelo trabalho”, comemorou, emocionado, Murilo Fiore. 

O equilíbrio marcou a disputa pelas primeiras posições. Alberto Cattucci terminou em quarto, somente 0s028 atrás de Zambolini, enquanto Guto Rotta e Vasco Pedro vieram na sequência. Os seis primeiros colocados ficaram separados por menos de três segundos. 

João Cardoso, que havia liderado os três treinos livres da etapa, registrou a melhor volta da Corrida 3, com 1min38s675, e terminou em 12º na categoria A. 

Na B, Pedro Ferreira conquistou sua segunda vitória consecutiva no fim de semana, após também ter vencido a Corrida 2 no sábado. Paulo Maia terminou em segundo, enquanto Diego Lozov ficou com a terceira colocação após uma punição de dez segundos aplicada a Silas Passos

Dall’Agnol vence última corrida 

Nico Dall’Agnol encerrou a programação da Turismo Nacional em Curvelo com a vitória na Corrida 4. Em uma chegada apertada, o piloto completou as 16 voltas apenas 0s468 à frente de Bruno Testa. Guto Rotta terminou em terceiro, a 1s457 do vencedor. 

Vasco Pedro ficou com a quarta colocação e Mauricio Vilhena terminou em quinto, além de registrar a melhor volta da prova, com 1min38s411. Murilo Fiore, vencedor da corrida realizada pela manhã, foi o sexto colocado. Os seis primeiros terminaram separados por apenas 3s420. 

“Arriscamos tudo e mudamos o acerto do carro para essa corrida. Acabei escapando da pista e danificando um pouco o carro, mas mesmo assim ele estava muito bom. No fim, deu tudo certo e conseguimos a vitória”, destacou Nico Dall’Agnol. 

Pedro Ferreira voltou a prevalecer na categoria B e completou um domingo perfeito, com vitórias nas duas corridas. Maximo Frigerio terminou em segundo, 1s177 atrás, enquanto Guilherme Lima completou o pódio. 

“O nível aqui é altíssimo. Tenho muito a agradecer por este fim de semana espetacular, com três vitórias. Poderiam ter sido quatro, se não tivéssemos enfrentado um problema na primeira corrida. Estou muito satisfeito com o resultado”, comemorou Pedro Ferreira. 

Com quatro vencedores diferentes na categoria A ao longo da etapa (Alberto Cattucci, Luiz Sena Jr., Murilo Fiore e Nico Dall’Agnol) a Turismo Nacional encerrou um fim de semana marcado pelo equilíbrio no Circuito dos Cristais. 

A Turismo Nacional volta à pista nos dias 26 e 27 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), para a sexta etapa da temporada. 

Resultado – Corrida 3 – Categoria A
1º – Murilo Fiore, 16 voltas/31min43s013 
2º – Adilson Junior, +1s586 
3º – Renzo Zambolini, +2s277 
4º – Alberto Cattucci, +2s305 
5º – Guto Rotta, +2s708 
6º – Vasco Pedro, +2s852 
7º – Bruno Testa, +3s232 
8º – Nico Dall’Agnol, +3s687 
9º – Mauricio Vilhena, +5s061 
10º – Bruno Massa, +5s711 
11º – Rodrigo Vieira, +5s782 
12º – João Cardoso, +6s392 
13º – Victor Manzini, +6s602 
14º – Yassin Aboobakar, +7s608 
15º – Dorivaldo Gondra, +17s125 
16º – Beto Pontes, +48s851 
17º – Luiz Sena Jr., +3 voltas 
NC – Eduardo Fuentes/Wanderson Freitas, 9 voltas 
NC – Pablo Alves, 5 voltas 

Resultado – Corrida 3 – Categoria B
1º – Pedro Ferreira, 16 voltas/31min48s405 
2º – Paulo Maia, +3s358 
3º – Diego Lozov, +6s249 
4º – Paulo Fernando, +6s273 
5º – Pietro Nalesso, +6s598 
6º – Maximo Frigerio, +6s908 
7º – Silas Passos, +14s253 
8º – Johnny Kaumo, +15s205 
9º – Eduardo Gauche/Gustavo Bonifacio, +31s510 
10º – Ryan Richter, +1 volta 
11º – Guilherme Lima, +2 voltas 
12º – Rubens Neto, +4 voltas 
NC – Edoardo Tonolli, 0 volta 

Resultado – Corrida 4 – Categoria A
1º – Nico Dall’Agnol, 16 voltas/32min31s791 
2º – Bruno Testa, +0s468 
3º – Guto Rotta, +1s457 
4º – Vasco Pedro, +2s412 
5º – Mauricio Vilhena, +2s619 
6º – Murilo Fiore, +3s420 
7º – Bruno Massa, +5s286 
8º – Pablo Alves, +6s767 
9º – Renzo Zambolini, +7s905 
10º – Rodrigo Vieira, +9s684 
11º – João Cardoso, +9s727 
12º – Dorivaldo Gondra, +11s891 
13º – Luiz Sena Jr., +13s176 
14º – Adilson Junior, +14s192 
15º – Victor Manzini, +14s563 
16º – Yassin Aboobakar, +15s458 
17º – Beto Pontes, +34s110 
18º – Alberto Cattucci, +35s698 
NC – Eduardo Fuentes/Wanderson Freitas, 6 voltas 

Resultado – Corrida 4 – Categoria B
1º – Pedro Ferreira, 16 voltas/32min41s663 
2º – Maximo Frigerio, +1s177 
3º – Guilherme Lima, +5s210 
4º – Rubens Neto, +5s350 
5º – Pietro Nalesso, +6s530 
6º – Johnny Kaumo, +6s827 
7º – Diego Lozov, +17s547 
8º – Eduardo Gauche/Gustavo Bonifacio, +21s163 
NC – Paulo Maia, 9 voltas 
NC – Ryan Richter, 5 voltas 
NC – Silas Passos, 5 voltas 
NC – Paulo Fernando, 0 volta 
NC – Edoardo Tonolli, 0 volta 

Classificação do campeonato – Turismo Nacional – Overall A
1º – João Cardoso, 270 pontos 
2º – Alberto Cattucci, 238 
3º – Vasco Pedro, 221 
4º – Murilo Fiore, 204 
5º – Adilson Junior, 197 
6º – Guto Rotta, 179 
7º – Nico Dall’Agnol, 171 
8º – Bruno Testa, 161 
9º – Bruno Massa, 150 
10º – Renzo Zambolini, 138 
11º – Eduardo Fuentes, 127 
12º – Luiz Sena Jr., 115 
13º – Pablo Alves, 111 
14º – Mauricio Vilhena, 104 
15º – Victor Manzini, 77 
16º – Beto Pontes, 44 

Classificação do campeonato – Turismo Nacional – Overall B
1º – Guilherme Lima, 243 pontos 
2º – Maximo Frigerio, 225 
3º – Diego Lozov, 216 
4º – Pietro Nalesso, 210 
5º – Rubens Neto, 189 
6º – Johnny Kaumo, 172 
7º – Paulo Fernando, 117 
8º – Paulo Maia, 104 
9º – Gustavo Bonifacio, 100 
10º – Ryan Richter, 77 

Classificação Rookie
1º – Maximo Frigerio, 323 pontos 
2º – Johnny Kaumo, 250 
3º – Gustavo Bonifacio, 161 
4º – Paulo Maia, 152 
5º – Ryan Richter, 118 

Classificação Overall Senior A
1º – Beto Pontes, 404 pontos

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