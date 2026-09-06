Murilo Fiore e Nico Dall’Agnol vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo
Pedro Ferreira domina a categoria B neste domingo e encerra quinta etapa da temporada com duas vitórias
Foto de: Magnus Torquato
Murilo Fiore e Nico Dall’Agnol foram os vencedores das duas corridas que encerraram neste domingo (6) a quinta etapa da Turismo Nacional no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Fiore venceu a Corrida 3, enquanto Dall’Agnol ficou com o triunfo na última prova do fim de semana. Na categoria B, Pedro Ferreira conquistou as duas vitórias do dia.
Na primeira disputa deste domingo, Fiore completou as 16 voltas com 1s586 de vantagem sobre Adilson Junior. Renzo Zambolini recebeu a bandeirada apenas 0s691 atrás do segundo colocado e completou o pódio da categoria A.
“Conquistamos nossa primeira vitória no ano. Estamos enfrentando uma temporada bastante difícil, então vencer aqui é muito importante para nós. Trocamos o motor ontem e hoje conseguimos mostrar o nosso potencial. Só tenho a agradecer a toda a equipe pelo trabalho”, comemorou, emocionado, Murilo Fiore.
O equilíbrio marcou a disputa pelas primeiras posições. Alberto Cattucci terminou em quarto, somente 0s028 atrás de Zambolini, enquanto Guto Rotta e Vasco Pedro vieram na sequência. Os seis primeiros colocados ficaram separados por menos de três segundos.
João Cardoso, que havia liderado os três treinos livres da etapa, registrou a melhor volta da Corrida 3, com 1min38s675, e terminou em 12º na categoria A.
Na B, Pedro Ferreira conquistou sua segunda vitória consecutiva no fim de semana, após também ter vencido a Corrida 2 no sábado. Paulo Maia terminou em segundo, enquanto Diego Lozov ficou com a terceira colocação após uma punição de dez segundos aplicada a Silas Passos.
Dall’Agnol vence última corrida
Nico Dall’Agnol encerrou a programação da Turismo Nacional em Curvelo com a vitória na Corrida 4. Em uma chegada apertada, o piloto completou as 16 voltas apenas 0s468 à frente de Bruno Testa. Guto Rotta terminou em terceiro, a 1s457 do vencedor.
Vasco Pedro ficou com a quarta colocação e Mauricio Vilhena terminou em quinto, além de registrar a melhor volta da prova, com 1min38s411. Murilo Fiore, vencedor da corrida realizada pela manhã, foi o sexto colocado. Os seis primeiros terminaram separados por apenas 3s420.
“Arriscamos tudo e mudamos o acerto do carro para essa corrida. Acabei escapando da pista e danificando um pouco o carro, mas mesmo assim ele estava muito bom. No fim, deu tudo certo e conseguimos a vitória”, destacou Nico Dall’Agnol.
Pedro Ferreira voltou a prevalecer na categoria B e completou um domingo perfeito, com vitórias nas duas corridas. Maximo Frigerio terminou em segundo, 1s177 atrás, enquanto Guilherme Lima completou o pódio.
“O nível aqui é altíssimo. Tenho muito a agradecer por este fim de semana espetacular, com três vitórias. Poderiam ter sido quatro, se não tivéssemos enfrentado um problema na primeira corrida. Estou muito satisfeito com o resultado”, comemorou Pedro Ferreira.
Com quatro vencedores diferentes na categoria A ao longo da etapa (Alberto Cattucci, Luiz Sena Jr., Murilo Fiore e Nico Dall’Agnol) a Turismo Nacional encerrou um fim de semana marcado pelo equilíbrio no Circuito dos Cristais.
A Turismo Nacional volta à pista nos dias 26 e 27 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), para a sexta etapa da temporada.
Resultado – Corrida 3 – Categoria A
1º – Murilo Fiore, 16 voltas/31min43s013
2º – Adilson Junior, +1s586
3º – Renzo Zambolini, +2s277
4º – Alberto Cattucci, +2s305
5º – Guto Rotta, +2s708
6º – Vasco Pedro, +2s852
7º – Bruno Testa, +3s232
8º – Nico Dall’Agnol, +3s687
9º – Mauricio Vilhena, +5s061
10º – Bruno Massa, +5s711
11º – Rodrigo Vieira, +5s782
12º – João Cardoso, +6s392
13º – Victor Manzini, +6s602
14º – Yassin Aboobakar, +7s608
15º – Dorivaldo Gondra, +17s125
16º – Beto Pontes, +48s851
17º – Luiz Sena Jr., +3 voltas
NC – Eduardo Fuentes/Wanderson Freitas, 9 voltas
NC – Pablo Alves, 5 voltas
Resultado – Corrida 3 – Categoria B
1º – Pedro Ferreira, 16 voltas/31min48s405
2º – Paulo Maia, +3s358
3º – Diego Lozov, +6s249
4º – Paulo Fernando, +6s273
5º – Pietro Nalesso, +6s598
6º – Maximo Frigerio, +6s908
7º – Silas Passos, +14s253
8º – Johnny Kaumo, +15s205
9º – Eduardo Gauche/Gustavo Bonifacio, +31s510
10º – Ryan Richter, +1 volta
11º – Guilherme Lima, +2 voltas
12º – Rubens Neto, +4 voltas
NC – Edoardo Tonolli, 0 volta
Resultado – Corrida 4 – Categoria A
1º – Nico Dall’Agnol, 16 voltas/32min31s791
2º – Bruno Testa, +0s468
3º – Guto Rotta, +1s457
4º – Vasco Pedro, +2s412
5º – Mauricio Vilhena, +2s619
6º – Murilo Fiore, +3s420
7º – Bruno Massa, +5s286
8º – Pablo Alves, +6s767
9º – Renzo Zambolini, +7s905
10º – Rodrigo Vieira, +9s684
11º – João Cardoso, +9s727
12º – Dorivaldo Gondra, +11s891
13º – Luiz Sena Jr., +13s176
14º – Adilson Junior, +14s192
15º – Victor Manzini, +14s563
16º – Yassin Aboobakar, +15s458
17º – Beto Pontes, +34s110
18º – Alberto Cattucci, +35s698
NC – Eduardo Fuentes/Wanderson Freitas, 6 voltas
Resultado – Corrida 4 – Categoria B
1º – Pedro Ferreira, 16 voltas/32min41s663
2º – Maximo Frigerio, +1s177
3º – Guilherme Lima, +5s210
4º – Rubens Neto, +5s350
5º – Pietro Nalesso, +6s530
6º – Johnny Kaumo, +6s827
7º – Diego Lozov, +17s547
8º – Eduardo Gauche/Gustavo Bonifacio, +21s163
NC – Paulo Maia, 9 voltas
NC – Ryan Richter, 5 voltas
NC – Silas Passos, 5 voltas
NC – Paulo Fernando, 0 volta
NC – Edoardo Tonolli, 0 volta
Classificação do campeonato – Turismo Nacional – Overall A
1º – João Cardoso, 270 pontos
2º – Alberto Cattucci, 238
3º – Vasco Pedro, 221
4º – Murilo Fiore, 204
5º – Adilson Junior, 197
6º – Guto Rotta, 179
7º – Nico Dall’Agnol, 171
8º – Bruno Testa, 161
9º – Bruno Massa, 150
10º – Renzo Zambolini, 138
11º – Eduardo Fuentes, 127
12º – Luiz Sena Jr., 115
13º – Pablo Alves, 111
14º – Mauricio Vilhena, 104
15º – Victor Manzini, 77
16º – Beto Pontes, 44
Classificação do campeonato – Turismo Nacional – Overall B
1º – Guilherme Lima, 243 pontos
2º – Maximo Frigerio, 225
3º – Diego Lozov, 216
4º – Pietro Nalesso, 210
5º – Rubens Neto, 189
6º – Johnny Kaumo, 172
7º – Paulo Fernando, 117
8º – Paulo Maia, 104
9º – Gustavo Bonifacio, 100
10º – Ryan Richter, 77
Classificação Rookie
1º – Maximo Frigerio, 323 pontos
2º – Johnny Kaumo, 250
3º – Gustavo Bonifacio, 161
4º – Paulo Maia, 152
5º – Ryan Richter, 118
Classificação Overall Senior A
1º – Beto Pontes, 404 pontos
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