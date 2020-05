No dia do Star Wars, veja as homenagens do esporte a motor à saga

No dia 4 de maio, celebra-se em todo o mundo o dia de Star Wars. A data se deve ao trocadilho entre as frases "may the force be with you" ("que a força esteja com você", jargão da franquia em inglês) e "may the 4th be with you", que se refere ao quarto dia do mês de maio.

Por isso, na data em que se relembra o legado da saga de Anakin e Luke Skywalker, o Motorsport.com compila as homenagens que o mundo do automobilismo já fez aos filmes, inclusive na Fórmula 1. Confira abaixo:

Galeria Lista (F1) Darth Vader no carro da Red Bull 1 / 20 Foto de: XPB Images (F1) George Lucas, criador de Star Wars, ao lado da Red Bull 2 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Christian Klien, Chewbacca, Vitantonio Liuzzi, George Lucas, David Coulthard e Darth Vader 3 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Christian Klien, Vitantonio Liuzzi e David Coulthard com George Lucas, Chewbacca e Darth Vader 4 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Darth Vader, R2-D2, Chewie, C-3PO, Klien e Liuzzi 5 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Darth Vader, mecânico da Red Bull Racing 6 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Darth Vader no Red Bull Racing 7 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Darth Vader no pitlane 8 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Darth Vader, Helmut Marko, Christian Horner e Liuzzi 9 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Darth Vader com Stormtroopers no pitlane 10 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Stormtroopers no motorhome da Red Bull 11 / 20 Foto de: XPB Images (F1) Red Bull Racing Stormtroopers esperam por David Coulthard 12 / 20 Foto de: XPB Images (IndyCar) Stormtroopers na Indy 13 / 20 Foto de: Bob Heathcote (NASCAR XFINITY) Piloto Marcos Ambrose com capacete de Clone Trooper do Star Wars 14 / 20 Foto de: Motorsport.com / ASP Inc. (V8 SUPERCARS) Star Wars no carro da Holden Racing 15 / 20 Foto de: Press Image (V8 SUPERCARS) Star Wars no carro da Holden Racing 16 / 20 Foto de: Press Image (V8 SUPERCARS) Star Wars no carro da Holden Racing 17 / 20 Foto de: Press Image (V8 SUPERCARS) Star Wars no carro da Holden Racing 18 / 20 Foto de: Press Image (V8 SUPERCARS) Star Wars no carro da Holden Racing 19 / 20 Foto de: Press Image (V8 SUPERCARS) Star Wars no carro da Mother Energy Ford Falcon 20 / 20 Foto de: Edge Photographics

Veja a live de Rubens Barrichello com o editor-chefe do Motorsport.com, Felipe Motta

PODCAST Motorsport.com: Senna foi o melhor esportista do Brasil?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: