Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Pedro Lima segue mostrando boa adaptação ao automobilismo europeu. O paulista de 15 anos de idade disputa neste fim de semana a segunda etapa da F4 Winter Series no seletivo Autódromo Internacional do Algarve e conquistou nesta sexta-feira seu primeiro top 5 em uma atividade oficial.

Lima foi quarto colocado na segunda sessão do dia com o carro #53 da equipe VAR, com a marca de 2min01s505. Diferentemente da quinta, quando chegou a usar pneus slick em uma das sessões, a sexta-feira teve todas com piso molhado no Algarve.

Pela manhã, o terceiro colocado da F4 Brasil em 2025 e mais jovem vencedor da história de uma corrida no evento brasileiro terminou em oitavo. Ele finalizou a sessão final, disputada à tarde, em 13º.

Com a quilometragem acumulada nos dois últimos dias, Pedro parte otimista para os dois classificatórios que abrem a pista no sábado. A etapa tem três provas, sendo duas no sábado e a final no domingo.

Esta é a segunda competição do brasileiro no exterior. Há duas semanas, no Estoril, ele conquistou um top 10 com oitavo lugar na corrida 2 e protagonizou belas ultrapassagens em pista molhada logo em seu primeiro fim de semana de trabalho com a equipe holandesa VAR. A meta agora é seguir evoluindo e fazer um classificatório consistente, aproveitando bem a leitura da pista. A previsão do tempo indica novamente possibilidade de chuva ao longo de todo o sábado, enquanto no domingo existe a chance de competir em pista seca.

“Tivemos boas sessões de treinos e conseguimos evoluir tanto na pilotagem quanto no acerto do carro. Acredito que teremos condições de fazer boas classificações e competir na zona de pontos, tanto no molhado quanto no seco. Vamos seguir trabalhando forte para aproveitar as oportunidades nesta pista incrível do Algarve”, disse Pedro Lima.

As três corridas do fim de semana são exibidas ao vivo pelo canal oficial da F4 Winter Series no Youtube.

F4 Winter Series - Etapa 2 - Portimão

Sábado, 07 de fevereiro

06:15 - Quali 1

06:40 - Quali 2

10:10 - Corrida 1

13:30 - Corrida 2

Domingo, 08 de fevereiro

06:15 - Corrida 3

