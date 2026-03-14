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Pedro Lima avança dez posições na corrida 1 da F4 Winter Series e pontua em Barcelona

Paulista de 15 anos de idade da equipe VAR largou em P19 e terminou em P9

Publicado:
Pedro Lima; F4 Winter Series

A etapa final da F4 Winter Series começou com uma escalada impressionante do paulista Pedro Lima. Depois de um classificação complicada na pista molhada pela manhã, o titular do carro #53 da equipe VAR largou em 19º e recebeu a bandeirada em nono em Barcelona.

A recuperação aconteceu com meia hora de prova, que ainda contou com dois safetys cars. No apagar das luzes o terceiro colocado da F4 Brasil 2025 reagiu bem e achou uma linha segura mesmo com a pista molhada. Ele fechou a volta inaugural em 15º.

O safety car então foi chamado e ficou até a abertura da volta 4. Lima novamente reagiu bem ao acelerar do pelotão e soube atacar quando a oportunidade apareceu. Ele encontrou um bom grip e avançou mais duas posições na primeira volta sob bandeira verde. 

A pista foi secando e Pedro leu bem o ponto de freada na curva 1 para atacar pelo 12º lugar na volta 8. Mas teve a porta fechada. Na volta seguinte, porém, ele realizou a manobra e logo o SC foi novamente ativado.

A relargada aconteceu e Pedro era 11º quando o líder acelerou. A zona de pontos estava a uma posição e o brasileiro rapidamente se aproveitou de uma batalha à sua frente e foi sagaz para mergulhar no fim da penúltima volta e abrir o último giro em décimo.

Ele levou até a bandeirada com segurança e depois acabou ainda favorecido por acréscimo de tempo a outro competidor, o que promoveu o #53 para nono na pista da Catalunha.

Neste domingo acontecem as duas corridas final da F4 Winter Series, ambas com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da categoria no Youtube. Esta é a primeira experiência do jovem paulista no automobilismo europeu e Pedro Lima tem chance de encerrar o campeonato de 5 etapas e mais de 30 competidores de todo mundo entre os dez melhores.

“Foi uma corrida muito disputada, com a pista secando. Tivemos um bom ritmo e aproveitamos as chances que se apresentaram. Fico contente de termos reagido bem na corrida, depois de treinos livres bons e um quali muito difícil. Domingo é o último dia do campeonato e vamos lugar novamente por ultrapassagens e pontos, para seguir evoluindo com a equipe”, destacou Pedro.


F4 Winter Series - Etapa 5 - Barcelona (*)
Domingo, 15 de março
07:35 - 08:05 - Corrida 2 (30 minutos +1 volta)
11:50 - 12:00 - Corrida 3 (30 minutos +1 volta)

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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