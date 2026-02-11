Pedro Lima compete pela F4 Winter Series em Valência, pista onde já testou

Depois de dois top 10s em pista molhada no Estoril e no Algarve, Pedro Lima e a equipe VAR partem neste fim de semana para o início da fase espanhola da F4 Winter Series. O palco é um autódromo já conhecido pelo paulista de 15 anos de idade: o Circuito Ricardo Tormo em Valência.

Diferentemente das pistas portuguesas onde competiu em 2026 no início de sua trajetória no automobilismo europeu, o titular do carro #53 já conhece a pista, devido a um teste realizado anteriormente.

Outro ingrediente que promete ser diferente na etapa é o clima. A meteorologia aponta baixa chance de chuva durante o fim de semana, em contraste com o cenário das duas primeiras etapas da F4 Winter Series.

A programação da terceira etapa do calendário determina testes coletivos e treinos livres na quinta e sexta. No sábado acontecem o Q1 e a primeira corrida, enquanto o domingo é reservado para o segundo treino classificatório e as duas outras provas da etapa.

“Estou animado para voltar a uma pista onde já testei e avaliar o desenvolvimento com o time desde o Estoril. Nesta etapa o cronograma é um pouco diferente, começando o sábado com um quali e o domingo com outro. Vamos trabalhar duro desde os primeiros testes para acertar o carro e lutar novamente na zona de pontos”, disse Pedro Lima.

As corridas da F4 Winter Series são exibidas ao vivo pelo canal da categoria no Youtube.



Quinta-feira, 12 de fevereiro

06:05 - 07:00 - Teste coletivo 1

09:10 - 10:05 - Teste coletivo 2

12:15 - 13:05 - Teste coletivo 3

Sexta-feira, 13 de fevereiro

05:55 - 06:40 - Treino livre 1

08:30 - 09:15 - Treino livre 2

11:05 - 11:50 - Treino livre 3

Sábado, 14 de fevereiro

06:05 - 06:20 - Quali 1

10:20 - 10:50 - Corrida 1

Domingo, 15 de fevereiro

05:00 - 05:15 - Quali 2

07:45 - 08:15 - Corrida 2

11:00 - 11:30 - Corrida 3

