Geral

Pedro Lima compete pela F4 Winter Series em Valência, pista onde já testou

Terceiro colocado da F4 Brasil em 2025 vem de dois top10s na fase portuguesa do campeonato

Publicado:
122A2282

Pedro Lima (Fotocar13)

Depois de dois top 10s em pista molhada no Estoril e no Algarve, Pedro Lima e a equipe VAR partem neste fim de semana para o início da fase espanhola da F4 Winter Series. O palco é um autódromo já conhecido pelo paulista de 15 anos de idade: o Circuito Ricardo Tormo em Valência.

Leia também:

Diferentemente das pistas portuguesas onde competiu em 2026 no início de sua trajetória no automobilismo europeu, o titular do carro #53 já conhece a pista, devido a um teste realizado anteriormente.

Outro ingrediente que promete ser diferente na etapa é o clima. A meteorologia aponta baixa chance de chuva durante o fim de semana, em contraste com o cenário das duas primeiras etapas da F4 Winter Series.

A programação da terceira etapa do calendário determina testes coletivos e treinos livres na quinta e sexta. No sábado acontecem o Q1 e a primeira corrida, enquanto o domingo é reservado para o segundo treino classificatório e as duas outras provas da etapa.

“Estou animado para voltar a uma pista onde já testei e avaliar o desenvolvimento com o time desde o Estoril. Nesta etapa o cronograma é um pouco diferente, começando o sábado com um quali e o domingo com outro. Vamos trabalhar duro desde os primeiros testes para acertar o carro e lutar novamente na zona de pontos”, disse Pedro Lima. 

As corridas da F4 Winter Series são exibidas ao vivo pelo canal da categoria no Youtube.

Quinta-feira, 12 de fevereiro
06:05 - 07:00 - Teste coletivo 1
09:10 - 10:05 - Teste coletivo 2
12:15 - 13:05 - Teste coletivo 3
Sexta-feira, 13 de fevereiro
05:55 - 06:40 - Treino livre 1
08:30 - 09:15 - Treino livre 2
11:05 - 11:50 - Treino livre 3
Sábado, 14 de fevereiro
06:05 - 06:20 - Quali 1
10:20 - 10:50 - Corrida 1
Domingo, 15 de fevereiro
05:00 - 05:15 - Quali 2
07:45 - 08:15 - Corrida 2
11:00 - 11:30 - Corrida 3

