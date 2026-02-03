Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Depois de uma estreia marcada por chuva, ultrapassagens e muito aprendizado no Estoril, Pedro Lima volta à pista neste fim de semana para a segunda etapa da F4 Winter Series, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O circuito português é conhecido pelas grandes variações de elevação e curvas de alta velocidade, exigindo precisão e confiança dos pilotos — um novo e importante teste para o paulista de 15 anos em sua primeira temporada completa no automobilismo europeu.

Na etapa de abertura, Pedro mostrou rápida adaptação ao carro da equipe holandesa VAR e às condições variáveis de pista. Mesmo enfrentando dificuldades no classificatório, fez corridas de recuperação consistentes e conquistou seu primeiro top 10 na categoria, com o oitavo lugar na segunda prova do fim de semana. O desempenho sob chuva e as diversas ultrapassagens reforçaram o potencial do piloto do carro #53 diante de um grid numeroso e altamente competitivo.

A experiência acumulada no Estoril agora serve como base para a sequência do campeonato. No Algarve, onde o ritmo de corrida e a leitura das condições da pista são decisivos, a meta é seguir evoluindo a pilotagem e o acerto do carro, bem como o entrosamento com o time técnico da VAR.

A etapa contará com sessões de treinos livres, duas tomadas de tempo e três corridas. A programação pode ser acompanhada pelos canais oficiais da categoria no YouTube e pelo aplicativo da Gedlich Racing.

Pedro Lima disse: “Saímos de um circuito histórico como o Estoril, para uma nova pista muito desafiadora, no Algarve. Estou animado para correr neste autódromo, que recentemente foi reconduzido ao calendário da F1 inclusive. É um traçado técnico e seletivo e vamos aproveitar ao máximo as sessões de testes e treinos para buscar bons resultados”.





F4 Winter Series - Etapa 2 - Portimão

Sábado, 07 de fevereiro

06:15 - Quali 1

06:40 - Quali 2

10:10 - Corrida 1

13:30 - Corrida 2



Domingo, 08 de fevereiro

06:15 - Corrida 3

