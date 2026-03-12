Depois de terminar três das 12 corridas da F4 Winter Series em quarto lugar, Pedro Lima desembarca com o carro #53 da equipe VAR para a jornada final do campeonato neste fim de semana em Barcelona de olho no pódio e no top 10 do campeonato.

O paulista de 15 anos de idade teve uma jornada de evolução em sua primeira competição de F4 na Europa e já mostrou performance para levantar o primeiro troféu como piloto da tradicional equipe holandesa pela qual depois vai correr os campeonatos da F4 Italiana e EuroF4.

Terceiro colocado na F4 Brasil de 2025 e mais jovem vencedor de uma corrida na categoria brasileira, Pedro desembarca na Catalunha motivado por um fim de semana consistente em Aragon, quando ficou em quarto nas duas primeiras corridas e somou 24 dos 48 pontos que acumula na tabela de classificação.

O piloto do carro #53 está a apenas 6 pontos do décimo na tabela e terminou nos pontos em quase todas as provas depois que o campeonato deixou as pistas portuguesas no início da temporada, para entrar em sua fase espanhola.

Todas as corridas tiveram mais de 30 competidores no grid, o que mais uma vez posiciona a F4 Winter Series como um forte parâmetro para o restante da temporada.

Como nas demais etapas da F4 Winter Series, a final em Barcelona terá dois dias de treinos (quinta e sexta), antes das atividades do fim de semana. No sábado serão duas sessões classificatórias e a primeira das três corridas. No domingo acontecem as outras duas provas. Todas as corridas são exibidas ao vivo pelo canal oficial da F4 Winter Series no Youtube.

Pedro Lima disse: “Estou muito animado para andar em Barcelona, que é uma pista de F1. Tivemos uma boa etapa em Aragon no fim de semana passado, terminando duas vezes em quarto. Vamos aproveitar o máximo os treinos e buscar o melhor ajuste para o classificatório. Tive muito aprendizado e um bom desenvolvimento com a equipe durante a Winter Series e desejamos terminar a competição em alta”

F4 Winter Series - Classificação após 4 etapas:

1. Dries Van Langendonck (BEL) 226

2. Thomas Bearman (GBR) 129

3. Ary Bansal (IND) 120

4. Oleksandr Savinkov (ITA) 101

5. Aleksander Ruta (POL) 93

6. Ethan Lennon (AFS) 72

7. Rocco Coronel (HOL) 70

8. Alfie Slater (GBR) 56

9. Ludovico Busso (ITA) 55

10. Arjen Kräling (ALE) 54

11. Pedro Lima (BRA) 48

F4 Winter Series - Etapa 5 - Barcelona (*)

Quinta-feira, 12 de março

06:00 - 06:50 - Teste coletivo 1

09:40 - 10:30 - Teste coletivo 2

12:25 - 13:10 - Teste coletivo 3

Sexta-feira, 13 de março

06:00 - 06:50 - Teste coletivo 4

09:40 - 10:30 - Teste coletivo 5

12:25 - 13:10 - Teste coletivo 6

Sábado, 14 de março

06:30 - 06:45 - Quali 1

06:50 - 07:05 - Quali 2

10:05 - 10:35 - Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

Domingo, 15 de março

07:35 - 08:05 - Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

11:50 - 12:20 - Corrida 3 (30 minutos +1 volta)

