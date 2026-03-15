Pedro Lima encerrou sua jornada na F4 Winter Series com mais uma memorável escalada na pista de Barcelona. Depois ganhar dez posições na corrida de sábado, o paulista da equipe VAR alinhou o carro #53 em 13º no grid e recebeu a bandeirada em quarto na prova 2. Mais tarde abandonou a terceira bateria, depois de ser atingido em um incidente na volta inicial.

Com o resultado, Pedro terminou o campeonato com 62 pontos em décimo lugar. O evento teve mais de 30 carros em todas as etapas, com um total de 45 pilotos competindo em ao menos um fim de semana.

Na largada da segunda bateria do fim de semana na Catalunha, Pedro leu bem o movimento do grid e evitou um carro que não largou à sua frente. Ele fechou a primeira volta em oitavo, quando o safety-car foi chamado para liberar a reta depois de contato entre dois competidores.

Depois de quatro voltas em bandeira amarela, a prova relargou com o #53 colado no carro à sua frente. Outros dois concorrentes se acharam na tomada da curva 2, e Pedro herdou as posições avançando para sexto. Novamente o carro de segurança teve que trabalhar.

A dez minutos da abertura da volta final, a prova foi reiniciada, o que permitiu ao mais jovem vencedor de uma corrida na F4 Brasil retomar ataque ao carro à sua frente. Ele mergulhou por dentro na freada do fim da reta e entrou no top5 faltando seis minutos para a abertura da volta final.

Com mais ritmo, Lima logo alcançou o quarto colocado, que tentou de todas as formas travar seu ataque, especialmente na freada do fim da reta. Mas o brasileiro achou um caminho e se espremeu por dentro na tomada da curva 9, surpreendendo o oponente na penúltima volta. Pedro recebeu a bandeirada em quarto.

Na corrida final, também disputada em pista seca, Pedro alinhou seu carro em 22º no grid e largou bem. Ele avançou algumas posições nas curvas iniciais, mas acabou coletado por outro piloto que não notou sua presença por fora com espaço conquistado na curva 5 e os dois acabaram na área de escape.

Pedro Lima finalizou a F4 Winter Series em décimo no campeonato, com oito top10s em 15 corridas. Ele terminou quatro vezes em quarto lugar e teve apenas dois abandonos (os únicos de sua carreira, já que na temporada do terceiro lugar na F4 Brasil em 2025 completou todas as provas do calendário).

O próximo compromisso do brasileiro do carro #53 é a abertura da F4 Italiana, em Misano, nos dias 9 e 10 de maio.

“Foi uma pena abandonar a corrida final, mas não apaga o bom campeonato que fizemos. Foram 15 provas de muito aprendizado e o entrosamento com a equipe VAR nesse período vai me ajudar muito ao longo da temporada. Tivemos boas corridas, no seco e no molhado. O pódio passou perto com quatro quartos lugares. Agradeço ao time e a todos que torceram e vamos confiantes para o restante do ano na F4 Italiana e EuroF4", concluiu.

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