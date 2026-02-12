Pedro Lima inicia etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 10 nos testes
Paulista da equipe VAR aproveita primeiro dia do ano com todas as atividades em pista seca
Pedro Lima (Fotocar13)
A etapa de Valência da F4 Winter Series teve três treinos coletivos nesta quinta-feira, todos realizados em pista seca no Circuito Ricardo Tormo. Foi um bom início de trabalho para o paulista Pedro Lima, piloto de 15 anos de idade que em 2026 inicia sua trajetória nas pistas europeias credenciado pelo terceiro lugar no campeonato da F4 Brasil na temporada passada.
O titular do carro #53 da equipe VAR mostrou rápida adaptação aos pneus slick produzidos pela Pirelli, que pouco teve a oportunidade de usar nas duas etapas anteriores realizadas no Estoril e no Algarve. Pedro, que já conhecia o traçado de um teste privado anterior com a equipe holandesa, finalizou a primeira sessão do dia em sétimo, a menos de meio segundo do tempo mais rápido. No segundo treino o #53 finalizou em oitavo.
A terceira sessão do dia teve muitas voltas anuladas sob alegação de infração aos limites de pista: foi aplicado um total de 247 punições, distribuídas por 30 dos 31 competidores inscritos na etapa. Pedro teve 12 voltas canceladas e ficou apenas com o 23º tempo na sessão.
Nesta sexta-feira acontecem mais três treinos livres. No sábado, a pista será aberta com a classificação para a corrida 1, cuja largada está marcada para 10h20min pelo horário de Brasília.
O domingo desta vez é o dia mais intenso, com uma classificação pela manhã e duas outras corridas a seguir.
A categoria é a primeira das três previstas para a campanha de Pedro Lima na Europa em 2026. Depois do campeonato que tem cinco etapas com rodadas triplas em pistas de Portugal e Espanha, o titular do carro #53 da equipe VAR vai disputar o tradicionalíssimo Campeonato Italiano de F4 e a EuroF4.
Na atual temporada, Pedro já fez seis corridas e tem duas oitavas colocações como seus melhores resultados, uma na pista do Estoril na abertura do campeonato e outra no Algarve duas semanas depois.
“Tivemos um dia produtivo, com uma boa simulação de corrida no treino 3. Vamos entender os pontos em que podemos evoluir e seguir trabalhando. Mas minha impressão inicial é que foi o melhor primeiro dia de atividade que tivemos no ano. Estou confiante para o fim de semana”, falou Pedro Lima.
Todas as provas são exibidas ao vivo pelo canal da F4 Winter Series no Youtube.
F4 Winter Series - Etapa 3 - Valencia(*)
Sexta-feira, 13 de fevereiro
05:55 - 06:40 - Treino livre 1
08:30 - 09:15 - Treino livre 2
11:05 - 11:50 - Treino livre 3
Sábado, 14 de fevereiro
06:05 - 06:20 - Quali 1
10:20 - 10:50 - Corrida 1
Domingo, 15 de fevereiro
05:00 - 05:15 - Quali 2
07:45 - 08:15 - Corrida 2
11:00 - 11:30 - Corrida 3
ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pedro Lima inicia etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 10 nos testes
F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores
NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick
F1: "Parece Fórmula E com esteroides", dispara Verstappen sobre carro de 2026 após experiência no Bahrein
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários