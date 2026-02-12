Pedro Lima inicia etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 10 nos testes

A etapa de Valência da F4 Winter Series teve três treinos coletivos nesta quinta-feira, todos realizados em pista seca no Circuito Ricardo Tormo. Foi um bom início de trabalho para o paulista Pedro Lima, piloto de 15 anos de idade que em 2026 inicia sua trajetória nas pistas europeias credenciado pelo terceiro lugar no campeonato da F4 Brasil na temporada passada.

O titular do carro #53 da equipe VAR mostrou rápida adaptação aos pneus slick produzidos pela Pirelli, que pouco teve a oportunidade de usar nas duas etapas anteriores realizadas no Estoril e no Algarve. Pedro, que já conhecia o traçado de um teste privado anterior com a equipe holandesa, finalizou a primeira sessão do dia em sétimo, a menos de meio segundo do tempo mais rápido. No segundo treino o #53 finalizou em oitavo.

A terceira sessão do dia teve muitas voltas anuladas sob alegação de infração aos limites de pista: foi aplicado um total de 247 punições, distribuídas por 30 dos 31 competidores inscritos na etapa. Pedro teve 12 voltas canceladas e ficou apenas com o 23º tempo na sessão.

Nesta sexta-feira acontecem mais três treinos livres. No sábado, a pista será aberta com a classificação para a corrida 1, cuja largada está marcada para 10h20min pelo horário de Brasília.

O domingo desta vez é o dia mais intenso, com uma classificação pela manhã e duas outras corridas a seguir.

A categoria é a primeira das três previstas para a campanha de Pedro Lima na Europa em 2026. Depois do campeonato que tem cinco etapas com rodadas triplas em pistas de Portugal e Espanha, o titular do carro #53 da equipe VAR vai disputar o tradicionalíssimo Campeonato Italiano de F4 e a EuroF4.

Na atual temporada, Pedro já fez seis corridas e tem duas oitavas colocações como seus melhores resultados, uma na pista do Estoril na abertura do campeonato e outra no Algarve duas semanas depois.

“Tivemos um dia produtivo, com uma boa simulação de corrida no treino 3. Vamos entender os pontos em que podemos evoluir e seguir trabalhando. Mas minha impressão inicial é que foi o melhor primeiro dia de atividade que tivemos no ano. Estou confiante para o fim de semana”, falou Pedro Lima.

Todas as provas são exibidas ao vivo pelo canal da F4 Winter Series no Youtube.

F4 Winter Series - Etapa 3 - Valencia(*)

Sexta-feira, 13 de fevereiro

05:55 - 06:40 - Treino livre 1

08:30 - 09:15 - Treino livre 2

11:05 - 11:50 - Treino livre 3

Sábado, 14 de fevereiro

06:05 - 06:20 - Quali 1

10:20 - 10:50 - Corrida 1

Domingo, 15 de fevereiro

05:00 - 05:15 - Quali 2

07:45 - 08:15 - Corrida 2

11:00 - 11:30 - Corrida 3

