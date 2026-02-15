Pedro Lima luta pelo pódio e finaliza etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 5

Pedro Lima chegou a sentir o gosto de seu primeiro pódio na Europa neste domingo em Valência pela F4 Winter Series. O paulista de 15 anos de idade teve seu melhor fim de semana nas pistas da Europa em uma etapa muito intensa e movimentada. Ele encerrou o fim de semana com um quarto, um quinto e um oitavo lugares, pontuando nas três provas da jornada.

Por conta de ventos severos no sábado, a programação dos classificatórios e corridas ficou toda concentrada no domingo, com as corridas tendo 20 minutos mais uma volta em vez da meia hora habitual.

Na classificação da manhã, o #53 da equipe VAR cravou o quinto tempo para a ordem de largada da primeira corrida e o terceiro para a segunda bateria.

Na primeira prova do dia, um carro à sua frente ficou parado no grid e Pedro precisou adotar ação evasiva. Ele foi forçado a ceder uma posição, fechando a volta inaugural em sexto. O safety car foi chamado para intervir. A relargada veio na volta 4 e o paulista foi sagaz ao ler a movimentação de dois oponentes imediatamente à sua frente. Os concorrentes tiveram contato e ele mergulhou por dentro com autoridade, assumindo o quarto lugar. Pedro então sustentou a posição até a bandeirada, para obter seu melhor resultado na temporada.

Na segunda largada, Lima e o carro que partiu em segundo do grid tracionaram melhor que o pole e entraram na curva 1 em 3-wide, com o brasileiro por fora. Ele bancou a trajetória e emergiu na vice-liderança na saída da curva 2. Novamente o carro de segurança precisou trabalhar e, na relargada, Pedro acabou empurrado para fora da pista e cedeu duas posições.

Em quarto, ele tinha mais ritmo que e logo devolveu a ultrapassagem sobre um concorrente na volta 10. Recebeu a bandeirada em terceiro e foi promovido a segundo por punição de limites de pista a outro carro. Entretanto, antes da premiação no pódio, os comissários interpretaram a manobra em que ele havia sido empurrado para fora da pista como uma infração também de limites de pista pelo brasileiro, que teve acrescido tempo em sua prova e terminou oficialmente como oitavo colocado.

O grid da corrida 3 foi determinado pelas melhores voltas da corrida 2 e, com alguns carros excluídos da disputa pela prova na bateria anterior, optaram por usar a prova como sessão classificatória depois de largar de box. Pedro alinhou o #53 em nono no grid e mais uma vez reagiu bem no apagar das luzes. Ele fechou a volta inicial em oitavo, quando o safety car foi chamado.

Na volta 3 reagiu bem na relargada e avançou para sétimo. No giro seguinte já vinha em sexto, depois de bela manobra por fora sobre um concorrente. Ele colou no quinto colocado na volta 9, quando novamente o safety car foi ativado. O concorrente tinha problemas na asa dianteira e tentou travar o brasileiro na relargada. Pedro foi paciente para mergulhar por dentro na penúltima volta, em um dos trechos mais lentos do circuito Ricardo Tormo. Ele então conduziu o #53 com autoridade até a bandeirada, para seu segundo top 5 do dia.

“Tivemos uma etapa muito produtiva em Valência e foi pena ficar sem o troféu. Faz parte do aprendizado e o principal é que estamos cada vez mais consistentes no pelotão da frente, o que me deixa otimista para as duas etapas finais, em Aragón e Barcelona. Agradeço à equipe VAR pelo equipamento e a todos que estão torcendo por nós”, disse Pedro Lima.

A próxima etapa da F4 Winter Series acontece em Aragón, em duas semanas.

