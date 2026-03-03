Pedro Lima mira pódio na etapa de Aragón da F4 Winter Series

Cada vez mais adaptado à dinâmica das corridas da F4 na Europa, Pedro Lima tem mais um desafio nesta semana. O palco da quarta etapa do calendário da F4 Winter Series é a pista espanhola de Aragón.

Depois de ver o pódio escapar por pouco na passagem da categoria por Valência no mês passado, o terceiro colocado no campeonato da F4 Brasil em 2025 e mais jovem vencedor de uma prova no evento acredita ter chances de levar para casa seu primeiro troféu da temporada.

O paulista de 15 anos de idade vem em uma jornada ascendente com a tradicional equipe holandesa. Na abertura do campeonato, no Estoril, frequentou a zona entre décimo e 15º lugares e terminou uma das provas em oitavo na pista molhada.

Depois, no Algarve, foi figura constante no top 10 e voltou a cravar um oitavo lugar. O campeonato então cruzou a fronteira para Espanha e, no piso seco, Pedro se destacou no top 5. Ele chegou a receber a bandeirada da corrida 1 em segundo lugar, mas uma punição de 5s por limites de pista o reposicionou em quarto.

A meta agora é consolidar a evolução no autódromo projetado por Hermann Tilke e seguir no desenvolvimento do carro com a equipe VAR.

O cronograma da etapa determina seis treinos colectivos, três na quinta-feira e três na sexta. No sábado acontecem a primeira tomada de tempo e a corrida 1, com 30 minutos mais uma volta de duração. No domingo estão programadas mais uma sessão classificatória e duas provas. Todas as corridas são exibidas ao vivo pelo canal oficial da F4 Winter Series no Youtube.

Além deste campeonato, que tem sua quinta e última etapa na semana seguinte em Barcelona, Pedro Lima vai disputar em 2026 os campeonatos da F4 Italiana e EuroF4, sempre com o carro #53 da equipe VAR.

Pedro Lima disse: “Nossa campanha até aqui é bem positiva, com bastante aprendizado e evolução. Estávamos rápidos em Valencia e o pódio é nosso objetivo em Aragon. Vamos aproveitar bem todas as sessões de treino e fazer boas tomadas de tempo, pois largar na frente favorece muito um bom resultado neste campeonato".

F4 Winter Series - Etapa 4 - Aragon (*)

Quinta-feira, 5 de março

06:00 - 06:40 - Teste coletivo 1

09:55 - 10:35 - Teste coletivo 2

12:55 - 13:40 - Teste coletivo 3

Sexta-feira, 6 de março

06:00 - 06:40 - Teste coletivo 4

09:55 - 10:35 - Teste coletivo 5

13:05 - 13:45 - Teste coletivo 6

Sábado, 7 de março

06:15 - 06:30 - Quali 1

10:00 - 10:30 - Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

Domingo, 8 de março

05:00 - 05:15 - Quali 2

09:30 - 10:00 - Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

13:30 - 14:00 - Corrida 3 (30 minutos +1 volta)

(*) Horários de Brasília

