Pedro Lima repete quarto lugar na F4 Winter Series em Aragon
Competidor do carro #53 da equipe VAR tem domingo combativo na penúltima etapa
Foto de: Fotocar13
O pódio era o objetivo de Pedro Lima na penúltima etapa da F4 Winter Series em Aragon e o paulista de 15 anos de idade ficou a uma posição de levar o troféu neste domingo.
O titular do carro #53 da equipe VAR sacramentou seu melhor fim de semana acelerando na Europa e foi quarto na corrida da manhã, repetindo o resultado da véspera. À tarde, depois de uma tumultuada relargada, Lima teve que passar pelos pits e ficou fora da zona de pontos.
Depois de uma formidável escalada na corrida 1, no sábado, o terceiro colocado e mais jovem vencedor da história da F4 Brasil alinhou em nono para a corrida 2. A volta de instalação levou mais tempo que o normal, e quando a bandeira verde subiu no fundo do grid alguns pilotos engrenaram a primeira marcha e colocaram o carro em movimento.
Um deles foi o #53, que entrou em ação antes do apagar das luzes, ganhando vantagem. Lima era quarto colocado no término da primeira volta e levou até a bandeirada com uma tocada impecável.
Muitos concorrentes atrás o carro #53 da equipe VAR tentavam desesperadamente avançar, o que acabou gerado múltiplas punições de acréscimo de tempo. Lima tratou de defender sua linha com tranquilidade e dentro das duas linhas brancas da pista, respeitando o limite imposto pelas regras. Ele terminou a corrida em quarto e foi punido com acréscimo de 5s ao seu tempo de prova por queima de largada. Mas sustentou a posição na classificação final, vez que os concorrentes diretos também acabaram penalizados por track limits.
Na corrida 3 Lima largo em oitavo e rapidamente passou dois concorrentes antes da intervenção do carro de segurança.
No procedimento de rerlargada, outro carro perdeu ação, paralisado. Lima tentou desviar, mas acabou fazendo contato com o concorrente inerte. Ele então teve que entrar nos pits para reparos e ficou longe dos ponteiros.
A etapa final da F4 Winter Series acontece em Barcelona no próximo fim de semana.
“Gostei muito dessa pista e aprendi muito com a equipe na etapa”, disse Pedro. “Tivemos ação durante todo fim de semana e terminar as duas primeiras corridas em quarto é animador. Vamos entender o que funcionou e o que deu errado e vir mais fortes na próxima semana em Barcelona”
