Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal
Estreante da equipe VAR fica em acidente na largada da corrida 1 e avança quatro posições na segunda prova
Pedro Lima teve mais um sábado intenso na segunda etapa da F4 Winter Series, desta vez no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Como na etapa anterior no Estoril e em quase todos os treinos livres e coletivos desta semana, a chuva foi um ingrediente presente para desafiar os 33 competidores do grid.
Pela manhã, o titular do carro #53 da equipe VAR anotou o 13º tempo no primeiro treino classificatório do fim de semana. A sessão foi encerrada com bandeira vermelha a dois minutos do fim. A seguir, no Q2, o paulista de 15 anos de idade anotou o décimo tempo.
Todos os carros foram equipados com pneus de chuva para a primeira largada do dia, com o moderno traçado português muito úmido. No apagar das luzes, Pedro tracionou bem melhor que os demais carros das filas 5 e 6 e tirou para a linha interna da pista. O segundo colocado no grid não largou e o quarto também ficou parado.
O #53 apontou para desviar, mas destracionou no piso molhado e acabou tocando o carro parado com sua roda traseira. Foi o primeiro abandono de Pedro Lima em 26 corridas de fórmula, considerando também a temporada 2025 quando terminou a F4 Brasil em terceiro no campeonato.
A equipe VAR recompôs as peças danificadas para a largada da corrida 2, quando Pedro alinhou em 12º. A direção de prova determinou largada com os carros em fila indiana atrás do safety-car, uma vez que, embora não chovesse no momento da prova, o piso estava muito molhado e as condições de visibilidade não eram ideais.
Quando o carro de segurança recolheu, o brasileiro reagiu bem à aceleração do pelotão e achou uma linha com boa aderência por dentro na reta principal. Ele não se intimidou com o spray gerado pelos carros à frente e ganhou logo duas posições. Antes do término da volta, passou mais dois concorrentes, avançando para oitavo.
Na volta seguinte, alargou um pouco a trajetória em uma das curvas do Algarve, mas conseguiu regressar ao traçado normal sem ceder posição. Ele seguiu em oitavo até a penúltima volta, quando acabou ultrapassado por um oponente. Mas tinha ainda carro para dar o troco na volta seguinte e receber a bandeirada em oitavo.
Foi seu segundo top 10 na competição que marca sua estreia no automobilismo europeu. Há duas semanas, no Estoril, Lima também foi oitavo na corrida 2 depois de avançar no piso molhado.
Ele parte de décimo no grid para a largada da terceira prova do fim de semana, prevista para 06h15 pelo horário de Brasília e com transmissão ao vivo pelo canal oficial da F4 Winter Series no Youtube.
"Foi um dia de muito aprendizado e fico feliz por ter conseguido avançar para mais um top 10 na corrida 2. Agradeço ao trabalho do time para recuperar o carro e acredito que amanhã poderemos avançar novamente".
