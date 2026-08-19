Pedro Lima volta das férias com liderança em testes coletivos da F4 em Ímola
Piloto da equipe VAR é destaque nos dois dias de atividade após a pausa de verão
Pedro Lima
Foto de: Fotocar13
Após 20 dias de férias, o piloto Pedro Lima matou a saudade de seu carro #53 da Van Amersfoort Racing (VAR) com um belo resultado no começo da manhã de hoje.
O brasileiro foi o primeiro nos dois testes coletivos realizados pelo grupo A hoje, no segundo dia que a F4 Italiana realiza testes no conhecido circuito de Ímola. Com melhor tempo de 1min47s193, Pedro Lima emplacou resultado que deixa otimismo para o resto da temporada.
Com quase 50 carros no grid, a categoria de base é a mais concorrida da história do conceito de fórmula e precisa dividir os competidores em grupos.
Terceiro colocado da F4 Brasil no ano passado, Pedro já havia se destacado nos treinos que aconteceram ontem. Nas quatro baterias disponibilizadas para o grupo A, o brasileiro ficou em quarto, terceiro, sétimo e sexto, respectivamente. O brasileiro foi o melhor piloto da VAR em quatro das seis baterias de testes realizadas.
É a temporada de estreia para Pedro Lima no automobilismo europeu, o que dá projeção ainda mais otimista para os resultados que estão por vir. O piloto correu pela F4 Winter Series, F4 Italiana e Euro F4, conseguindo pontuar nas três categorias.
A primeira corrida de Pedro Lima na segunda metade da temporada será no histórico circuito de Monza, entre os dias 4 e 6 de setembro.
“Estava com saudades de acelerar e fiquei muito contente com os resultados”, disse Pedro. “Consigo ver que todos trabalharam muito duro na oficina para gente retomar performance e espero manter esse ritmo ao longo do segundo semestre para buscar novos troféus”.
AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS
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