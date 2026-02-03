Pular para o conteúdo principal

Geral

Piloto que agrediu adolescente de 16 anos é transferido para a Papuda

Após prisão na última sexta-feira, Pedro Turra foi levado para Centro de Detenção Provisória nesta segunda

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Pedro Turra

Pedro Turra, ex-piloto da Fórmula Delta, que espancou um adolescente de 16 anos de idade o deixando em estado grave, foi transferido nesta segunda-feira para o Centro de Detenção Provisória da Papuda, no Distrito Federal, segundo O Estado de S. Paulo.

Leia também:

O adolescente segue em coma, internado na UTI do Hospital Águas Claras, sem previsão de alta. O caso ocorreu no dia 23 de janeiro, na saída de uma festa em Vicente Pires (DF), quando Turra se envolveu em uma briga por causa de um chiclete. A vítima foi alvo de socos na cabeça, sofrendo traumatismo craniano.

Turra chegou a ser detido, mas foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 24,3 mil. Na última sexta-feira, ele foi preso de maneira preventiva, segundo o delegado da 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires.

Segundo a publicação, além deste caso, Turra é investigado em outros três: uma briga em Águas Claras, uma agressão a um homem de 49 anos em uma briga de trânsito e um relato de uma menor de idade que teria sido forçada a ingerir bebida alcoólica.

