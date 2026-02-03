Piloto que agrediu adolescente de 16 anos é transferido para a Papuda
Após prisão na última sexta-feira, Pedro Turra foi levado para Centro de Detenção Provisória nesta segunda
Pedro Turra, ex-piloto da Fórmula Delta, que espancou um adolescente de 16 anos de idade o deixando em estado grave, foi transferido nesta segunda-feira para o Centro de Detenção Provisória da Papuda, no Distrito Federal, segundo O Estado de S. Paulo.
O adolescente segue em coma, internado na UTI do Hospital Águas Claras, sem previsão de alta. O caso ocorreu no dia 23 de janeiro, na saída de uma festa em Vicente Pires (DF), quando Turra se envolveu em uma briga por causa de um chiclete. A vítima foi alvo de socos na cabeça, sofrendo traumatismo craniano.
Turra chegou a ser detido, mas foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 24,3 mil. Na última sexta-feira, ele foi preso de maneira preventiva, segundo o delegado da 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires.
Segundo a publicação, além deste caso, Turra é investigado em outros três: uma briga em Águas Claras, uma agressão a um homem de 49 anos em uma briga de trânsito e um relato de uma menor de idade que teria sido forçada a ingerir bebida alcoólica.
Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"
Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series
Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series
Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários