Pipo Massa conquista o sexto pódio em oito corridas na carreira

Pipo Massa segue ganhando quilometragem e experiência da melhor forma possível em sua temporada de estreia no automobilismo: subindo ao pódio. Em sua oitava corrida na carreira, Pipo conquistou o sexto pódio, desta vez com o terceiro lugar na primeira prova da etapa da GT Cup Europe, que está sendo disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal.

Neste sábado, Pipo dividiu o cockpit do Porsche 992 GT3 Cup #10 da equipe AF Motorsport com o compatriota Léo Reis, piloto da Stock Car. Eles largaram em segundo na categoria PROAM e terminaram em terceiro, conquistando um lugar no pódio.

“Foi uma boa corrida, com o Léo mantendo um bom ritmo no começo. Aí, ele me passou o carro no pit stop, mas a equipe me soltou três décimos antes do tempo e tomamos uma punição de cinco segundos, que nos fez cair para terceiro no resultado final. Agora, é trabalhar no acerto do carro para conseguir fazer ainda melhor neste domingo”, contou Pipo.

Neste domingo, terá mais um treino classificatório e a largada para a segunda corrida da etapa da GT Cup Europe será às 12h30 (8h30 de Brasília). Pipo fará a tomada de tempo e começará a corrida, entregando o carro para Léo Reis terminar a prova.

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