Pipo Massa conquista o sexto pódio em oito corridas na carreira
Filho de Felipe Massa terminou em terceiro lugar na primeira corrida do fim de semana da GT Cup Europe em Portimão
Pipo Massa segue ganhando quilometragem e experiência da melhor forma possível em sua temporada de estreia no automobilismo: subindo ao pódio. Em sua oitava corrida na carreira, Pipo conquistou o sexto pódio, desta vez com o terceiro lugar na primeira prova da etapa da GT Cup Europe, que está sendo disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal.
Neste sábado, Pipo dividiu o cockpit do Porsche 992 GT3 Cup #10 da equipe AF Motorsport com o compatriota Léo Reis, piloto da Stock Car. Eles largaram em segundo na categoria PROAM e terminaram em terceiro, conquistando um lugar no pódio.
“Foi uma boa corrida, com o Léo mantendo um bom ritmo no começo. Aí, ele me passou o carro no pit stop, mas a equipe me soltou três décimos antes do tempo e tomamos uma punição de cinco segundos, que nos fez cair para terceiro no resultado final. Agora, é trabalhar no acerto do carro para conseguir fazer ainda melhor neste domingo”, contou Pipo.
Neste domingo, terá mais um treino classificatório e a largada para a segunda corrida da etapa da GT Cup Europe será às 12h30 (8h30 de Brasília). Pipo fará a tomada de tempo e começará a corrida, entregando o carro para Léo Reis terminar a prova.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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