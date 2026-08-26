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Geral

Pipo Massa vai acelerar um protótipo LMP3 em Barcelona

Piloto da Porsche Carrera Cup vai participar de dois dias de testes a convite da AF Corse

Publicado:
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Líder da temporada 2026 da Porsche Carrera Cup Rookie, Pipo Massa segue em busca de conhecimento e desenvolvimento em sua temporada de estreia no automobilismo. Nos próximos dois dias, quinta e sexta-feira, o piloto vai participar de testes no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na Espanha, a bordo de um protótipo LMP3, a convite da equipe italiana AF Corse.
 
Pipo já foi ao autódromo nesta quarta ajustar o banco e conhecer de perto a máquina que vai acelerar no tradicional traçado espanhol. O piloto de 16 anos, que sonha disputar o WEC ou o IMSA,  gostou do que viu e espera aproveitar bem o tempo de pista.
 
“É mais um momento muito especial para aprender o máximo possível guiando um carro totalmente novo para mim e contando com uma estrutura muito profissional. Aproveito para agradecer o convite da equipe e também ao Erick Shotten, com quem vou dividir o carro, por essa grande oportunidade. Vamos com tudo para a pista!”, afirmou Pipo, que terá o pai Felipe Massa ao lado, acompanhando cada detalhe.
 
Depois dos testes em Barcelona, Pipo voltará ao Brasil para acelerar na Porsche Carrera Cup, na sétima etapa da temporada, nos dias 5 e 6 de setembro, em Interlagos.

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