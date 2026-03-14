Pipo Massa vence em Barcelona e mantém 100% na carreira
Neste domingo, Pipo e o pai Felipe Massa vão correr dividir o cockpit pela primeira vez
Que início de carreira! Após estrear com pole position e duas vitórias na etapa de abertura da Porsche Carrera Cup Rookie, Pipo Massa segue escrevendo uma linda história nos seus primeiros quilômetros como piloto profissional. Neste sábado, ele venceu a primeira corrida da etapa de Barcelona, no Circuito da Catalunha, do GT Winter Series 2026, na categoria Cup 2.
Os primeiros treinos foram em pista seca, mas neste sábado, dia do treino classificatório e da primeira corrida do fim de semana, choveu. Nada que intimidasse o jovem de 16 anos, que largou em segundo e venceu pela terceira vez em três corridas disputadas na curta carreira, numa batalha acirrada contra o sueco Anders Steiner.
“Estou muito feliz com o que estamos fazendo aqui, com o nosso desempenho. Conseguimos fazer bons tempos na classificação e na corrida. Ficamos em segundo no quali, passei o pole position na primeira volta, mas ele me passou e depois eu dei o troco. No final, ele chegou em mim, mas eu consegui me defender. Então foi uma vitória muito top, com chuva, um aprendizado muito grande”, disse Pipo, que guiou o Porsche 992 #10 da equipe AF Motorsport.
Pipo e Felipe vão dividir o cockpit pela primeira vez
Por uma feliz coincidência, as primeiras vitórias de Pipo aconteceram exatamente em duas pistas onde o pai Felipe Massa brilhou na Fórmula 1, vencendo em Interlagos em 2006 e 2008 e em Barcelona em 2007. E é no Circuito da Catalunha que pai e filho vão fazer história juntos.
Isto porque Pipo volta à pista neste domingo para mais duas corridas: uma de 30 minutos e outra, muito especial, de 55 minutos, que vai marcar o início da parceira Felipe e Pipo dividindo o mesmo cockpit.
“A expectativa é grande para dividir o carro com ele. Agora, que ele está ganhando tudo, espero que eu não seja uma mochila pesada para ele”, brincou Massa, bastante emocionado com as primeiras conquistas do filho na mesma carreira que o consagrou.
Últimas notícias
Em seu melhor quali na Indy, Collet larga em 16º nas ruas de Arlington
Ericsson 'desencanta' e conquista primeira pole na Indy no GP de Arlington; Collet larga em 16º
F1: Stella 'volta atrás' em críticas à Mercedes e aponta fraqueza da McLaren na China
