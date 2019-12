Foi apresentado nesta terça-feira em Campinas, interior de São Paulo, o “Módulo Competições”, área da Pirelli voltada apenas para o automobilismo, que fornecerá pneus a competições na América Latina.

O Módulo ocupa uma área de 450 m², dentro do complexo industrial da companhia, com capacidade de produção de aproximadamente 50 mil pneus por ano. A novidade organiza a fabricação dos compostos de competição que a marca já fornecia, sem dividir as atenções com os pneus para carros de passeio.

Estiveram presentes no evento o CEO da Stock Car, Carlos Col, Cesar Alarcon, CEO e vice-presidente da Pirelli na América do Sul, Roberto Falkenstein, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Pirelli, Franklin Vilareal, diretor da planta de Campinas, e Fabio Magliano, gerente de produtos para a América Latina.

“A palavra parceria é a que melhor explica a Pirelli com as competições do nosso automobilismo", disse Carlos Col. "Trabalhamos todos esses anos em que eu organizo campeonatos sempre à quatro mãos, buscando o melhor produto e o melhor desenvolvimento das nossas categorias.”

O principal dirigente da Stock Car também falou sobre a atuação da Pirelli nos pneus do novo carro que vai estrear em 2020.

“A palavra que usei aqui, parceria, pressupõe que trabalhamos juntos. A partir do momento que eu soube que teríamos um novo modelo de carro, a chegada de mais uma montadora, a Toyota, imediatamente comuniquei a Pirelli. Temos um protótipo rodando há mais de seis meses, fazendo testes em diversas pistas com o suporte da Pirelli para avaliar as questões de um peso maior, uma carga aerodinâmica maior, e o pneu, sem dúvida, sofrerá pequenas adaptações necessárias.”

Segundo os comandantes do programa, foram investidos US$ 1 milhão entre 2018 e 2019 para viabilizar o projeto que produz e distribui pneus para competições no Brasil, Argentina e Costa Rica.

No Brasil, estão sendo produzidos pneus para a Stock Light, Mercedes-Benz Challenge, Endurance Brasil e Rally dos Sertões. Na Argentina, para a Super TC2000, TC2000, TC Pick up, Fórmula Renault 2.0, Fiat Competizione e Rally Argentina. Na Costa Rica, na CTCC e Toyota Yaris Cup. No total, são mais de 200 carros abastecidos, em 70 eventos com mais de 120 corridas por ano.

Stock Car

A Pirelli também fornece pneus à maior categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car. Mas apenas a produção da Light é feita em Campinas. A empresa possui outros dois módulos semelhantes ao inaugurado no interior paulista, na Turquia e Romênia, sendo nesta o local de produção da borracha utilizada na Stock brasileira.

Segundo Fabio Magliano, a escolha do módulo romeno para a competição brasileira não é algo anormal.

“O atendimento das categorias é decidido dentro da capacidade de cada um dos módulos, para você poder otimizar essa produção”, disse o gerente de produtos para a América Latina. “Você faz um estudo da demanda que você tem, dentro da capacidade instalada.”

“Hoje a Stock Car é atendida pela produção da Romênia e está dentro daquilo que a Pirelli espera como saturação dos módulos de competição, então não existe a necessidade de se produzir os pneus utilizados localmente aqui no Brasil. Eles estão atendendo perfeitamente, então continuamos trabalhando com a importação.”

Mas não seria mais viável – e econômico – centralizar a produção de todas as categorias brasileira no próprio país? Magliano não vê empecilhos para o atual procedimento, revelando que quando uma competição começa, ela já tem todos os pneus que as equipes poderão utilizar durante o ano todo.

“Logística não é um problema. Um pneu de competição é praticamente produzido em um lote único, então para você atender o volume anual da categoria, você faz um lote único de produção. Isso acontece para se evitar a variabilidade. Quando se produz todos os pneus de uma única vez, você não gera diferença entre um lote e outro. Esses pneus são feitos na Romênia, são enviados ao Brasil e o custo logístico disso não é tão significativo.”

Confira imagens da apresentação e do Módulo de Competições da Pirelli